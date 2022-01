Orlando Bloom: Felices 45

La cantante le recordó el gran amor que le tiene y le agradeció por ser la brújula en su vida.

"El número 45 más feliz para el hombre más amable, profundo, conmovedor, sexy y fuerte que conozco. Gracias por ser una brújula constante, un ancla inquebrantable y llevar la alegría de vivir a cada lugar por el que caminas. Eres el amor y la luz de mi vida. Agradezco a mis estrellas de la suerte por ti y nuestro querido dd".

---Gracias a una hamburguesa encontró su verdadero amor

El actor se casó con la modelo Miranda Kerr en 2010 y un año después nació su primer hijo Flynn Christopher Blanchard Bloom, pero el romance no duró mucho y en 2013 la pareja anunció, con un comunicado oficial, que se divorciaban después de una separación amistosa que duró varios meses.

Fue hasta 2016 que el corazón del soltero tan codiciado fue flechado por la cantante Katy Perry en la entrega de los Globos de Oro, en donde la química fue tan grande que, el actor le robó su hamburguesa.

"Nos unimos por una hamburguesa In-N-Out hace unos tres años en los Globos de Oro. Él robó una de mi mesa. Él la tomó y yo dije: ´¡Espera! - Oh, wow estás muy guapo. ¡Bien, tómala!´ Y luego lo vi en una fiesta y le dije: ´¿Cómo están esas cebollas descansando en tus muelas?´ Y él dijo, ´Me gustas´ ", reveló Katy durante una entrevista hecha por Jimmy Kimmel en 2019.

Hasta el momento son una de las parejas más consolidadas en Hollywood, en febrero de 2019 anunciaron su compromiso y en 2020 nació su hija llamada Daisy Dove Bloom.

----Un repaso por su carrera

"El Señor de los Anillos"

Bloom saltó a la fama a sus 22 años de edad y a dos años de graduarse de la Escuela Guildhall de Música y Drama, donde estudió actuación, cuando fue elegido para interpretar al elfo "Legolas" en la trilogía cinematográfica de "El Señor de los Anillos" dirigida por Peter Jackson; la historia estuvo basada en la novela de J.R.R. Tolkien. También participó en las películas de "El Hobbit".

Después de dos décadas de haber hecho historia por su papel de "Legolas", regresará a la pantalla chica la serie de esta trilogía por Amazon, la cual se dice que será una de las producciones más caras que se hayan hecho.

"Para empezar, tenía unas cuantas preguntas... Después, fue como No necesito saber nada más. No es, obviamente, un remake. No está basada en La comunidad del anillo ni nada de eso. Pienso que va a ser realmente interesante desde esa perspectiva", comento el actor en un podcast llamado Collider.

"Piratas del Caribe"

Tras el éxito que logró con su participación en "El señor de los anillos" y ganar diversos reconocimientos en los premios Premios del Cine Europeo, Premios al Festival de Hollywood, Premios Empire y Teen Choice Award, continuó con su segundo papel protagónico en la película "Piratas del Caribe: La maldición del Perla Negra", que lo consolidó como una estrella hollywoodense.

Junto a Keira Knightley y Johnny Depp, el británico interpretó a "Will Turner" en 2003 y fue también un gran éxito de taquilla, estuvo dirigida por Gore Verbinski y producida por Jerry Bruckheimer.

El actor siguió haciendo su papel en las siguientes secuelas de la saga, las cuales también han sido exitosas.

La historia empezó contando las aventuras que viven el herrero Will Turner (Orlando Bloom) y el excéntrico capitán pirata Jack Sparrow (Johnny Depp) para rescatar a Elizabeth Swann (Keira Knightley), hija del gobernador de Port Royal, que ha sido secuestrada por la tripulación maldita del barco pirata Perla Negra, capitaneado por Hector Barbossa (Geoffrey Rush).

"Troya"

Si en algo se ha caracterizado Orlando, es en haber tratado de participar en grandes producciones cinematográficas y es que después de haber estado en dos grandes franquicias, fue escogido para interpretar a "Paris" en la película de "Troya", en la que compartió el protagónico junto a Brad Pitt, Sean Bean, Diane Kruger y Eric Bana.

Dirigida por Wolfgang Petersen, la historia está basada en el poema épico griego La Ilíada, de Homero, en la que se detalla la guerra que hubo entre los griegos contra los troyanos y aparece el caballo de Troya.