Origen de la ley contra el aborto

La decisión de la Corte Suprema la semana pasada de no interferir con la estricta ley de aborto del estado, provocó la indignación de los liberales y los vítores de muchos conservadores. El presidente Joe Biden lo atacó. Pero la decisión también asombró a muchos de que Texas esencialmente podría superar el precedente de la Corte Suprema sobre el derecho constitucional de las mujeres al aborto.

La ley de aborto de Texas S.B. 8 sigue un modelo utilizado por primera vez en Waskom para prohibir el aborto dentro de sus límites en 2019. El nuevo enfoque legal utilizado por la ciudad en la frontera de Texas con Louisiana es uno imaginado por un ex abogado superior del estado.

El director de Right to Life East Texas, Mark Lee Dickson, de 36 años, un ministro bautista del sur, defendió la prohibición del aborto en Waskom. A través de su senador estatal, Bryan Hughes, conoció a Jonathan F. Mitchell, un ex abogado principal del estado de Texas. Mitchell se convirtió en su abogado y lo asesoró en la redacción de la ordenanza, dijo Dickson en una entrevista.

La ordenanza protege a Waskom de las demandas al decir que los funcionarios de la ciudad no pueden hacer cumplir la prohibición del aborto. En cambio, los ciudadanos privados pueden demandar a cualquiera que practique un aborto en la ciudad o ayude a alguien a obtener uno. Sin embargo, la ley fue en gran parte simbólica porque la ciudad no tenía una clínica que realizara abortos.

Casi tres docenas de otras ciudades del estado siguieron el ejemplo de Waskom. Entre ellos se encuentra Lubbock, donde una clínica de Planned Parenthood dejó de realizar abortos este año como resultado.

Mitchell ha rechazado las entrevistas, pero Dickson lo llamó "un tipo brillante" y dijo que estaba "extremadamente agradecido" por su ayuda. Hughes, quien más tarde se convirtió en el autor de la ley de Texas, se hizo eco de esos sentimientos. Los dos se conocen desde hace años.

Aunque Hughes no asignaría crédito por el enfoque de Texas a una sola persona, diciendo que muchos abogados y profesores de derecho asesoraron sobre la legislación, finalmente S.B. 8 siguieron el modelo Waskom en términos de cómo se aplica la ley.

La ley, firmada por el gobernador republicano Greg Abbott en mayo, prohíbe los abortos una vez que los profesionales médicos pueden detectar la actividad cardíaca, generalmente alrededor de las seis semanas y antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas. Al menos otros 12 estados han promulgado prohibiciones al principio del embarazo, pero se ha bloqueado la entrada en vigor de todos.

Sin embargo, a diferencia de las leyes de otros estados, la ley de Texas es la única que prohíbe a los funcionarios estatales hacer cumplir la prohibición. En cambio, creó un llamado derecho de acción privado que permite a cualquier persona, incluso fuera de Texas, demandar a los proveedores de servicios de aborto y a cualquier otra persona que ayude a alguien a abortar. Según la ley, cualquier persona que demande con éxito a otra persona tendrá derecho a al menos $ 10,000.

La arruga del derecho de acción privado imaginada por Mitchell hasta ahora ha impedido que los desafíos a la ley tengan éxito.

Mitchell, de 45 años, ha pasado los últimos 15 años yendo y viniendo entre trabajar en el gobierno y enseñar en facultades de derecho como Stanford y la Universidad de Texas en Austin. Graduado de Wheaton College y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago, fue asistente legal del difunto juez conservador de la Corte Suprema Antonin Scalia.

Y se desempeñó como procurador general de Texas de 2010 a 2015. Fue abogado voluntario en el equipo de transición del ex presidente Donald Trump y Trump lo nominó sin éxito para liderar una agencia encargada de hacer que el gobierno funcione mejor.

El profesor de derecho de la Universidad de Chicago, William Baude, lo llamó un "profesor de derecho nato", "creativo y conocedor".

Un artículo de revisión de la ley que escribió Mitchell y que se publicó en 2018 brindó orientación a los legisladores preocupados por los tribunales que bloquean sus leyes. Dijo que los legisladores podrían proteger su legislación al incluir un derecho de acción privado. Dijo que la estrategia podría aplicarse a una amplia gama de leyes, como la financiación de campañas, el control de armas y el aborto.

"Es prácticamente imposible presentar una impugnación previa a la aplicación de las leyes que establecen derechos de acción privados, porque los litigantes que harán cumplir la ley son difíciles de identificar hasta que realmente presenten una demanda", escribió en una nota al pie.

En el caso de la ley de Texas, las cosas han salido como él predijo.

Aún así, incluso algunos conservadores han cuestionado el enfoque de Texas. En desacuerdo con la decisión del tribunal superior de no intervenir la semana pasada, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, calificó la ley de Texas como "no solo inusual, sino sin precedentes".

"La legislatura ha impuesto una prohibición de los abortos después de aproximadamente seis semanas, y luego esencialmente delegó la aplicación de esa prohibición a la población en general", escribió. "La consecuencia deseada parece ser aislar al Estado de la responsabilidad de implementar y hacer cumplir el régimen regulatorio".

La jueza liberal Sonia Sotomayor fue contundente. "No puede ser el caso de que un Estado pueda evadir el escrutinio judicial federal subcontratando la aplicación de leyes inconstitucionales a su ciudadanía", escribió.

Sin embargo, es poco probable que la acción del tribunal superior sea la última palabra sobre la ley. Es probable que surjan más desafíos legales ahora que la ley está en vigor.

Los legisladores republicanos y los opositores al aborto en al menos otros cinco estados controlados por los republicanos (Arkansas, Florida, Indiana, Dakota del Norte y Dakota del Sur) dijeron que están considerando impulsar proyectos de ley similares a la ley de Texas y su disposición de aplicación ciudadana.