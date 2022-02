Orientan a padres de familia por inscripciones en línea

Matamoros, Tam. - La titular del Crede en Matamoros, María Elena Flores Montalvo, dio a conocer que ante los problemas que están presentando algunos padres en las inscripciones en línea, se ha abierto un módulo de orientación en las mismas instalaciones para apoyarles en el trámite

"Sí en el Crede tenemos un módulo de orientación porque hemos tenido padres de familia que no tienen internet o que no cuenta con los dispositivos para hacerlo, o no saben cómo poner la información, entonces nosotros les apoyamos".