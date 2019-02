Organizaciones exigen frenar abusos contra migrantes

Cd. de México.

Organizaciones de derechos humanos exigieron al Gobierno federal frenar el hostigamiento, uso de la fuerza injustificada y la detención arbitraria que cometen autoridades y la Policía de la Ciudad de México contra migrantes y personas que acompañan a las Caravanas de centroamericanos que van hacia Estados Unidos.



"Exigimos a las autoridades federales, al Presidente Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población y a Tonatiuh Guillén, Comisionado del Instituto Nacional de Migración, el alto al hostigamiento, intimidación, detención y deportación de las personas organizadas en la caravana y de quienes les acompañan", afirmaron.



La Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y Norteamérica, los colectivos de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano y Ustedes Somos Nosotros, además de Casa de Refugiados acusaron que las autoridades redujeron de 10 a 3 días el lapso máximo para que los migrantes descansen en el albergue temporal del deportivo Magdalena Mixhuca.



"El jueves 14 de febrero las autoridades comenzaron a sacar a familias y grupos, con el pretexto de que se les habían acabado los 3 días de estancia, y estas personas tuvieron que acampar fuera del deportivo.



Este viernes 15 de febrero, la Policía de la Ciudad de México los empezó a desalojar, diciéndoles que debían continuar su camino, que no podían quedarse a esperar a los demás y que no podían permanecer en la Ciudad de México", indicaron en un comunicado.



Defensores de derechos humanos y migrantes exhibieron ayer videos donde policías de la Ciudad de México, denominada Ciudad Refugio de los migrantes, los golpearon y los detuvieron sin ninguna explicación, a pesar de que los centroamericanos tenían o estaban tramitando sus visas humanitarias que les dan derecho a quedarse en el País por un año; además, les arrancaron los brazaletes que les permitían ingresar al albergue.



Las organizaciones civiles acusaron la detención de al menos seis personas, cinco migrantes y un defensor de derechos humanos, y que otras dos defensoras y dos migrantes fueron golpeados.



Asimismo, indicaron que el pasado miércoles personas vestidas de civil detuvieron a una persona que llevó rol de liderazgo en esta caravana.



"Se sabe que fue detenida por agentes del INM porque ya se encuentra deportada en Guatemala", afirmaron.



La más reciente caravana de centroamericanos, principalmente de Honduras y El Salvador, aunque también van guatemaltecos y nicaragüenses, que buscan mejores condiciones de vida en Estados Unidos, llegó a la Ciudad de México entre el 10 y el 11 de febrero.



Ayer, el Gobierno de la Ciudad de México emitió un comunicado donde brevemente informó que se le había retirado el apoyo a 20 extranjeros en el albergue, que habían rechazado guardar el orden y el no consumo de drogas y alcohol, aunque sin especificar si fue por eso que fueron detenidos y los golpearon, según se ve en los videos.