Ordenan ´no asociar´ tarjeta a Sheinbaum

El Instituto Electoral de la Ciudad de México ( IECM ) ordenó a los servidores públicos no asociar la entrega de programas sociales con la jefa de Gobierno, ni con algún otro funcionario, con la llamada "Tarjeta Claudia", toda vez que existen indicios de que asocian la entrega de la tarjeta del programa "Bienestar para niños y niñas. Mi Beca para empezar" con Sheinbaum.

Dentro de dichos acuerdos, ordenó como medida cautelar, en su modalidad de tutela preventiva, que las y los servidores públicos no asocien la entrega de programas sociales con la jefa de Gobierno, ni con algún otro funcionario.

Dicha medida es porque existen indicios de que asociaba la entrega al denominarla "Tarjeta Claudia", aunado a que la entrega de la misma no es un hecho aislado.

Erika Estrada Ruiz, consejera del IECM, aclaró con dicha determinación no es para solicitar la suspensión o cancelación de la entrega de algún programa social, sino que únicamente que la entrega de cualquier programa o beneficio lo brinda la Ciudad de México, con recursos públicos "y no de algún funcionario o funcionaria pública en particular".