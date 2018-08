Ordenan detener al alcalde de La Grulla

La Grulla, Tx.

A la espera de que se lleve a cabo la detención del alcalde de La Grulla, Pedro Flores, luego que desde el mes pasado se emitió una orden de arresto en su contra por no comparecer ante el tribunal.

En una orden judicial con fecha del 13 de julio, el juez Romero Molina ordenó al sheriff del condado Starr, René Orta Fuentes, que detuviera a Flores "hasta que se dictaran nuevas órdenes por parte del tribunal".

Edil. Pedro Flores. Alcalde de La Grulla será arrestado de un momento a otro.

La orden proviene de su arresto en 2015, después de que Flores presuntamente ordenó a los bomberos de La Grulla que utilizaran uno de los camiones de la ciudad para llenar la alberca en su casa.

Fue arrestado en noviembre de 2015, pero luego fue liberado bajo fianza.Flores ha estado en el cargo desde 2009, y ganó la reelección en mayo de 2017, mientras su caso aún estaba pendiente.

ACCION. El Sheriff del Condado Starr, René Orta Fuentes, recibió la orden de detención.

La orden judicial emitida el mes pasado es el primer gran avance en el caso en su contra, pues este no compareció en una audiencia judicial el 29 de diciembre de 2015.Sin embargo, hasta el viernes por la mañana, Flores no había sido detenido.

Por su parte Flores dijo que si recibió una carta que decía que había una orden de arresto en el tribunal porque aparentemente no compareció ante la corte en 2015, y agregó que la razón por la que no apareció fue porque no fue notificado.