Ordena Pentágono a sus tropas vacunarse

El memo, que fue obtenido por The Associated Press, no dicta un cronograma específico para completar las vacunaciones, pero dice que los servicios militares tendrán que reportar los avances regularmente. Un alto funcionario de la Defensa dijo que Austin dejó claro a los servicios militares que espera que progresen rápidamente y que completen el proceso en semanas, no meses.

"Para defender a la nación, necesitamos una fuerza saludable y preparada", dijo Austin en el memo. "Tras consultar cuidadosamente con expertos médicos y líderes militares, y con el respaldo del presidente, he determinado que la vacunación obligatoria contra la enfermedad del coronavirus... es necesaria para proteger a la fuerza y defender al pueblo estadounidense".