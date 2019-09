Oposición anuncia impugnaciones en contra de la Ley CNTE

Después de que nada pudieron hacer para impedir la aprobación de las leyes secundarias de la reforma educativa.

Sin embargo, los legisladores opositores tendrán que esperar a que el Senado de la República debata y, en su caso, apruebe las leyes secundarias, así como que el presidente Andrés Manuel López Obrador las publique en el Diario Ocial de la Federación (DOF) para que las normas pudieran ser impugnadas. Para presentar acciones de inconstitucionalidad, en San Lázaro se necesitan al menos 165 diputados (33%). PAN, PRI, MC y PRD suman 164, pero hay otros cuatro legisladores sin partido. En el Senado se requieren 42 o 43 legisladores y la oposición suma 51. Diputados del PAN y PRD anunciaron que van por dos vías: primero buscarán presentar la acción de inconstitucionalidad y, de manera paralela, interpondrán amparos de forma individual y colectiva.

Detalles de la inconformidad. La secretaria de la Comisión de Educación, la panista Marcela Torres Peimbert, acusó que fue ilegal la aprobación de las tres leyes educativas, pues en el artículo 177 de la Ley Orgánica de la Cámara de Diputados se establece que para que un dictamen pueda ser avalado por las comisiones, el proyecto se debe circular, por lo menos, con cinco días de anticipación; sin embargo, eso no ocurrió. La legisladora dijo que no hay una razón jurídica que haga legítima su aprobación. Recordó que las tres leyes secundarias serán debatidas en el Senado y que ahí verán qué es lo que pasa, pero en caso de no llegar a un acuerdo, dijo, están las cortes para presentar acciones legales. "No hubo una razón jurídica que puedan dar ustedes que haga legítimo esto que están haciendo. "Esto de lo que hoy se ufanan próximamente pasará a [la] Cámara de Senadores, porque el problema no es únicamente en la forma en que lo están haciendo. "Pasará al Senado, compañeros, y allá vamos a ver el destino que tenga (...) Hay muchas violaciones a la Constitución. Esto no puede ser así como lo plantean", explicó la panista queretana. Por su parte, la coordinadora del PRD, Verónica Juárez Piña, coincidió en que su bancada también acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para imponer una acción de inconstitucionalidad. Además, recordó que se necesitan, al menos, 165 diputados para presentar un recurso. "Nos necesitamos [a] todos los grupos parlamentarios. Primero [hay que] esperar la publicación en el Diario Ocial [de la Federación] y en los siguientes 30 días promover una acción de inconstitucional con un tercio de cualquiera de las cámaras del Congreso. Es más probable [que suceda] en el Senado por el número de legisladores de los grupos de oposición.

"Además, [se habrá de] solicitar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos [CNDH], que tiene facultades para hacerlo conforme al 105 constitucional, [que] pueda presentarlo y promover amparos personales", describió la legisladora.

"Mediante diversos subterfugios se pretende otorgar plazas automáticas, lo cual es una de las bases del corporativismo de ciertas facciones sindicales y que van en la lesión. "El principal problema es que no se cumple el precepto constitucional de poner por arriba el interés de niños, adolescentes y jóvenes en materia educativa", dijo Bravo. Sobre si su bancada recurrirá a la Corte, el legislador comentó que "están contempladas en la Constitución, en el artículo 105, las acciones de inconstitucionalidad y contra los procedimientos, pero antes de eso vamos a agotar todos los mecanismos en ambas cámaras". Asimismo, el coordinador del PRI en San Lázaro, René Juárez, anunció que en su bancada se analizan todas las opciones después de que, aseguró, las tres leyes de la reforma son "inconstitucionales". "No podemos acompañar estas leyes secundarias en materia educativa en aquello que contraviene el espíritu de la Constitución, porque estaríamos propiciando acciones de inconstitucionalidad", detalló. Amparos. Además, el panista Felipe Macías les advirtió a los diputados de Morena que así como ganaron lo de las Estancias Infantiles ante un juez, van a echar abajo sus reformas educativas, porque, argumentó, son "inconstitucionales". "Hoy pueden celebrar todo lo que quieran, [legisladores morenistas], por aprobar sus leyes secundarias, griten, celébrenlo. "Pero, [recuerden], ya les ganamos los amparos de Estancias Infantiles, [así que] nos vemos en los tribunales. Estas leyes violan agrantemente la Constitución. "Ya sabemos que a ustedes no les gusta recibir amparos, pero váyanse acomodando, porque les van a caer miles de amparos de jóvenes a quienes les están violentando sus derechos. "Escúchenme muy bien, va a caer, va a caer, su ley corrupta va a caer", anunció Felipe Macías.