"Oportunidad de crecimiento, a pesar de la epidemia": AMLO

Acapulco.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en este puerto que, a pesar del avance de la pandemia del coronavirus, la economía mexicana tiene condiciones inmejorables para el crecimiento.

Ya desde la mañana, en su conferencia matutina en Palacio Nacional, el Mandatario criticó a los "politiqueros" que hacen conferencias de prensa para hablar del coronavirus y a los conservadores por difundir un video de hace una semana donde pedía a la gente abrazarse.

El presidente López Obrador clausuró los trabajos de la 83 Convención Bancaria en Acapulco, donde aseguró que para que haya una estabilidad económica en el país ayuda el que se aplique una política económica responsable, de finanzas públicas sanas, e indicó que el año pasado no aumentó la deuda en términos reales "y este año, suceda lo que suceda, tampoco va a haber aumento en la deuda pública.

"Hay condiciones inmejorables para crecer. A pesar de las circunstancias -no puedo hablar de qué circunstancias, porque nosotros hemos decidido que en el tema del coronavirus hablen los médicos y los científicos, no los políticos, que sean los técnicos, los médicos, los científicos los que nos informen para que no se exagere ni se disminuyan los efectos de esta epidemia-, a pesar de eso, hay condiciones inmejorables para que emprendamos el camino del crecimiento".

"No daré paso atrás". En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, acompañado de su gabinete de salud, el Presidente responsabilizó a los conservadores que están molestos, porque vivían del erario, así como a algunos medios de comunicación y columnistas de desinformar.