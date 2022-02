Oímos explosiones, estamos bien.- Embajadora mexicana

"En la mañana se escucharon algunas explosiones, yo las escuché realmente muy lejanas al lugar, después nos enteramos -por la prensa y por las declaraciones que han hecho las autoridades ucranianas- que habían sido atacadas instalaciones estratégicas, pero que no habían atacado a la población civil, lo cual pareciera ser que así es", contó.

"En la Embajada de México somos cuatro funcionarios, estamos bien, no fuimos afectados; por su puesto todas las familias (mexicanas) que nos han reportado en las últimas horas están bien, no tenemos evidencia que alguien haya tenido un percance por esta situación. Afortunadamente, no tenemos ninguna baja que lamentar".