Ofrece kilométrico show

Ciudad de México.

Con un concierto kilométrico que incluyó más de 50 temas de la carrera de la banda, el sábado por la noche fue uno de esos momentos que quedará en la memoria de todos aquellos amantes de Timbiriche rumbo a la parte final de su gira de reencuentro en el Auditorio Nacional.

Acompañados de 10 mil personas que rememoraron su niñez y adolescencia, Diego, Sasha, Benny, Erick, Alix y Mariana ofrecieron su show número 22.

Con temas como "Timbiriche", "Y la fiesta comenzó" y "Somos amigos", los cantantes calentaron el ánimo para una noche que estuvo marcada por la alegría y la diversión pero también por la tristeza al saber que sería una de las últimas ocasiones que se viera al grupo reunido tras un reencuentro que constó de 80 conciertos.

GRANDES ÉXITOS

"Rock del amor", "Fin de semana", "Rocococococanrol" y "La banda Timbiriche" fueron algunas de las melodías con las que la banda dio un salto a los 80, cuando ellos rondaban los 13 o 14 años y eran los reyes de la radio y la tv.

En su recorrido musical, el grupo se fue hacia los 50, al tiempo en el que los pantalones entallados, las crinolinas y los copetes y flecos eran populares. Vestidos así, interpretaron "Noches de verano", "Amor primero", "Freddy, mi amor", "Rayo rebelde" e "Iremos juntos".

Uno de los momentos más conmovedores fue cuando la banda agradeció el apoyo de sus fans con los temas "No crezcas más", a capela, y "Adiós a la escuela".

MOMENTOS TRISTES

También hubo momentos tristes como en el que Diego Schoening dedicó "Hoy tengo que decirte papá" a su padre, quien falleció hace unas semanas.

"Me pongo mal", "Ámame hasta con los dientes", "Acelerar", "Globo azul" y "El baile del sapo" no pudieron faltar en este recorrido musical en el que también se interpretaron canciones como "Teléfono", "Soy un desastre", "Me plantó", "Mágico amor", "Micky", "No seas tan cruel conmigo", "No sé si es amor", "Tú me vuelves loco", "Me estoy volviendo loca" y "Rompecabezas".

Así se despide

Timbiriche dio su último show ayer en el Auditorio Nacional y terminará su gira "Juntos", en Toluca, Estado de México, el 14 de marzo, tras exitosa gira nacional e internacional.