Ocon podría ser tercer piloto de Force India en 2019

Ante la inminente llegada de Lance Stroll, la escudería no descarta conservar a Ocon como piloto de reserva y del simulador para 2019, consideró el director del equipo, Otmar Szafnauer.

El directivo consideró que Ocon, actual coequipero del mexicano Sergio Pérez, podría conseguir algún asiento para mantenerse como titular la siguiente campaña de la Fórmula Uno -su única opción apunta a Williams-, pero bien podría esperar un año.



"¿Cuánto tiempo estuvo fuera (Kimi) Raikkonen? ¿Dos años? Volvió y lo hizo bien. Él es joven y tiene el talento suficiente", declaró Szafnauer al portal Motorsport.com.



Y no descartó que el francés sea el volante de reserva, con tiempo en pruebas y el simulador, aunque esa función la podría hacer también con Mercedes.



"Nada de eso está decidido, pero, si vas a hacer trabajo de simulador, la única manera de realmente desarrollar el simulador y el auto es estar en el auto de cuando en cuando, porque lo que estás haciendo es simular el auto.



"Necesitas estar actualizado, de lo contrario tu utilidad como piloto de simulador decrece", dijo Szafnauer.



A consideración del directivo, Ocon no debería cambiarse de categoría.



"Esperemos que encuentre algo", dijo Szafnauer. "Pero lo vamos a ayudar, es muy bueno".

A Ocon no le entusiasma quedarse sin competir un año y tiene la mira en el asiento de Williams.



"Vamos a ver cuál es la solución", dijo el francés a Motorsport.com. "Por supuesto, ser tercer piloto no es gran cosa".



"Pero cuanto más kilometraje pueda tener, si no estoy compitiendo el año que viene, siempre es una ayuda", admitió.