Obsoleto camión escolar

Valle Hermoso, Tam.- Padres de familia de alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 16 "José Bernardo Gutiérrez de Lara", aseguran que la unidad del transporte escolar con la que cuenta la institución, ya está muy obsoleta.

"Se ve buena por afuera, pero por dentro los asientos no tienen esponja, se ven hoyos en el piso y se ve la calle, los alumnos van todos amontonados, no tiene ruta de salida fácil y además se convierte en un horno", dijo una madre de familia que prefirió se omitiera su nombre para que su hijo no tuviera problemas.