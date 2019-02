Obrador: Apoyos se entregarán a padres, no a estancias infantiles

Cd. de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que se dará apoyo directo de mil 600 pesos por niño a padres y madres de familia y no a las estancias infantiles.



Esto, dijo, porque se detectaron irregularidades en las estancias.



"Se les va entregar el apoyo directo a los padres y a las madres, no a las estancias infantiles. Que ellos con lo que les corresponde puedan entregar esos recursos a quienes manejan las estancias infantiles o manejen esos recursos de la manera que ellos decidan porque hay irregularidades en en el manejo de las estancias infantiles", dijo en conferencia mañanera.

El Mandatario reiteró que se protegerá a los niños.



En días pasados, educadoras y legisladores de oposición reprocharon el recorte de 50 por ciento a estancias infantiles y demandaron garantizar su operación.



Ayer, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, dijo que incluso se podría dar el dinero a los abuelitos de los niños para que se encarguen de su cuidado.



Tras ser cuestionado por el comentario, López Obrador dijo que el titular de la SHCP no lo hizo para ofender.



"No lo hizo con propósito de ofender, sucede que los abuelitos, las abuelitas ayudan, hay madres solteras que se apoyan en sus mamás, en las abuelitas de los niños, así es la familia en general, pero no creo yo que Carlos haya eso hecho con propósito de ofender", apuntó.



Al presentar la distribución de fondos para el bienestar, el Presidente reiteró que el resto de apoyos, como a campesinos, adultos mayores y discapacitados, también serán de manera directa para evitar actos de corrupción.



"Vamos a hacer rendir el presupuesto en mas de 30 por ciento porque en el censo que estamos haciendo estamos encontrando que no se entregaban los fondos completos. Tenemos pruebas de que había corrupción en la entrega de los apoyos a la gente", expuso.



"Además quiero decirles que ahora como nunca va a haber fondos para el bienestar y a las pruebas me remito".