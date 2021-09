Obligan a tiendas a abrir sus cajas

Comentó que entre cada cliente que va a pagar se tiene que establece la sana distancia para evitar que haya un contacto entre ellos y para ello cuando hay más de tres clientes en una misma caja, se tienen que abrir otras, pero lo ideal, es que todas estén atendiendo a la población.

Resaltó que no todos los negocios están cumpliendo, pero la mayoría si lo que permite que haya un flujo en las cajas registradoras, además de que se guarde la sana distancia como se establece en los reglamentos.

Indicó que desgraciadamente no se le puede pedir a la gente que no vaya, todos acuden a comprar sus alimentos a estos establecimientos, pero se tiene que acudir con las medidas sanitarias correspondientes, además de que los gerentes de los establecimientos tienen que estar al pendiente para que no se den aglomeraciones, además de que las cajas estén abiertas para dar salida inmediata a todos los consumidores.

González Gamboa agregó que por el momento en Matamoros no se aplicado ninguna sanción en contra de estos negocios, lo que hace ver que se esta cumpliendo con cada una de las indicaciones sanitarias.