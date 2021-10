Obligan a diferir ¡del Holocausto!

Gina Peddy, directora ejecutiva de currículo e instrucción del Distrito Escolar Independiente de Carroll en Southlake, que se encuentra en el área de Dallas-Fort Worth, emitió la directiva durante una sesión de capacitación sobre qué libros pueden tener los maestros en las bibliotecas de sus aulas.

Un miembro del personal hizo en secreto una grabación de audio de la sesión de entrenamiento y la compartió con NBC News, que dio a conocer la historia.

En la grabación, Peddy les dijo a los maestros que recordaran una nueva ley de Texas que requiere que los maestros presenten múltiples perspectivas al discutir temas "ampliamente debatidos y actualmente controvertidos". Ella dijo: "Y asegúrate de que si tienes un libro sobre el Holocausto, que tengas uno que tenga un lado opuesto, que tenga otras perspectivas".

"¿Cómo se opone al Holocausto?" preguntó un profesor. "Créame", dijo Peddy. "Eso ha surgido". Peddy no respondió a un mensaje en busca de comentarios que dejó The Associated Press el viernes.

Texas y algunos otros estados controlados por los republicanos este año se movieron para regular lo que se puede enseñar sobre ideas relacionadas con la raza en las escuelas públicas y universidades en medio del cálculo racial de la nación después del asesinato policial de George Floyd el año pasado.

Muchos republicanos han invocado la enseñanza de la "teoría crítica de la raza", que argumenta que las leyes han preservado el trato desigual de las personas sobre la base de la raza y que el país se fundó sobre el robo de tierra y trabajo.

ES EXAGERADO

Clay Robison, portavoz de la Asociación de Maestros del Estado de Texas, un sindicato que representa a los educadores, dijo que las pautas del libro del distrito son una "reacción exagerada" y una "mala interpretación" de la ley. Otros tres expertos en políticas educativas de Texas estuvieron de acuerdo.

"Nos parece reprensible que un educador exija a un negacionista del Holocausto que reciba el mismo trato que los hechos de la historia", dijo Robison. "Eso es absurdo. Es peor que absurdo. Y esta ley no lo requiere ".

MARCHA ATRÁS

El senador estatal republicano Bryan Hughes, quien redactó el proyecto de ley de Texas, negó que requiera que los maestros brinden puntos de vista opuestos sobre lo que él llamó asuntos del "bien y el mal" o que se deshagan de los libros que ofrecen una perspectiva sobre el Holocausto.

"Me alegra que podamos tener esta discusión para ayudar a dilucidar lo que dice el proyecto de ley, porque eso no es lo que dice el proyecto de ley", dijo Hughes.

El distrito escolar publicó una declaración en Facebook del superintendente Lane Ledbetter ofreciendo una "disculpa por el artículo en línea y la noticia". Dijo que el consejo de Peddy a los maestros era "de ninguna manera para transmitir que el Holocausto fue algo menos que un evento terrible en la historia".

También dijo: "Además, reconocemos que no hay dos lados del Holocausto" y, "también entendemos que este proyecto de ley no requiere un punto de vista opuesto sobre los hechos históricos". Dijo que el distrito trabajará para aclarar las expectativas de los maestros y "disculparse por cualquier daño o confusión que esto haya causado".

´Perspectivas equilibradas´

- Karen Fitzgerald, portavoz del distrito escolar de Carroll, dijo en una declaración escrita a NBC News que el distrito está tratando de ayudar a los maestros a cumplir con la ley.

- Ella dijo que la interpretación del distrito requiere que los maestros brinden perspectivas equilibradas durante la instrucción en el aula y en los libros que se ofrecen en el aula. Dijo que el distrito no exigirá que se retiren los libros.

- Fitzgerald dijo que los maestros que no están seguros acerca de un libro específico "deben visitar al director del campus, al equipo del campus y a los coordinadores del plan de estudios sobre los próximos pasos apropiados".