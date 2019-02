Nuevos pósters

Ciudad de México





Tras darse a conocer el primer tráiler de la película "Hobbs and Shaw", una versión derivada de "The fast and the furious" (Rápidos y furiosos"), salieron a la luz los posters individuales de los protagonistas.

Desde la cuenta en twitter del filme, el domingo se publicó una imagen del actor Dwayne Douglas Johnson, "The Rock" ("La roca"), en el personaje de "Luke Hobbs" de "Rápidos y furiosos".

EN LA RED

"La roca" aparece en un fondo blanco portando una playera gris, una chamarra de mezclilla y gafas, que toca con una de sus manos, como si estuviera a punto de quitárselas. Arriba se ve una especie de manguera negra, como de gasolina.

En su cuenta en la misma red social Dwayne Douglas Johnson compartió la imagen acompañada del posteo: "Soy lo que llamarías una buena lata de golpes congelada" ~ Luke Hobbs, en el que sugiere preparar palomitas de maíz para disfrutar del spot que se transmitirá durante el primer cuarto del SuperBowl.

También invita a ver en su biografía el tráiler completo de "Hobbs and shaw", compartido el 1 de febrero en el canal de YouTube de la productora Universal Pictures, donde para completar la misión de detener a "Brixton" son llamados a trabajar en equipo por ser los mejores rastreadores Hobbs y Shaw.

MUCHAS DISPUTAS

Hobbs es descrito como un policía de profesión que siempre consigue al objetivo, mientras que Shaw, quien se describe a sí mismo como "una fina copa de problema", es el ex agente MI6, que no trabaja bien en equipo, por lo que pese a la misión en conjunto el trabajo estará lleno de disputas.

La cuenta de la película de acción que llegará el 2 de agosto a las pantallas estadunidenses compartió la imagen del actor Jason Statham a quien presenta como "Deckard Shaw" en "Rápidos y furiosos", quien aparece en un elegante traje de tres piezas color gris, con camisa blanca y corbata guinda.

También se reveló la imagen del actor Idris Elba, como "Brixton" en "Rápidos y Furiosos", quien viste un traje negro plastificado y porta una pistola en la mano, ya que fungirá como el villano de la cinta dirigida por David Leitch, escrita por Chris Morgan y producida por Neal H. Moritz.





"Estoy lidiando con el futuro del planeta. Soy la disrupción necesaria del sistema. Soy el cambio en la evolución humana. A prueba de balas. Superhumano", advierte Idris Elba en el tráiler donde asegura que es el malo.

Minutos más tarde se mostró la imagen de la actriz británica Vanessa Kirby como "Hattie Shaw", quien en "Hobbs and shaw" aparece como hermana de "Deckard Shaw" y, a diferencia de su familia de criminales, es una agente de la inteligencia británica (MI6).





