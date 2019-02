Nuevo León: Hombre navajea a ex por negarse a volver con él

Monterrey, México.

Un taquero atacó con un arma blanca a su ex mujer, porque ésta se negó a regresar con él, en la Colonia Infonavit Morones Prieto, en Linares.



La víctima fue identificada como San Juanita Dolores Vigil, de 27 años, quien sufrió una herida penetrante en la pierna derecha, a la altura del tobillo.



El agresor es José Francisco Salazar Bueno, de 27 años, apodado "La Flama", quien está prófugo y es buscado por la Agencia Estatal de Investigaciones.



La mujer narró que la noche del miércoles ella se encontraba acostada con sus hijos en su casa, ubicada en el cruce de Río Balsas y Concepción, de ese sector.



A la puerta tocó Salazar Bueno, su ex pareja, de quien estaba separada desde hace varias semanas.



En la puerta de la vivienda, el hombre le preguntó si quería reiniciar su relación amorosa, pero ella se negó.



Enfurecido, Salazar Bueno sacó una navaja que llevaba escondida en su ropa y tras forcejear con ella la hirió en la pierna derecha.



"La Flama" escapó del lugar y dejó lesionada a su ex pareja.



Dolores Vigil esperó varias horas y por la mañana de ayer reportó el caso a las autoridades policiacas.



Fue atendida en un hospital local de Linares, donde reportaron que se encontraba fuera de peligro.