Nuevo León: Da vuelta para evitar tráfico y mata a motociclista

Monterrey, México.

Un hombre que iba en una motoneta murió al chocar contra un camión de volteo, cuando aparentemente el chofer de éste dio una vuelta sin precaución para evitar el tráfico, en la Avenida Morones Prieto, en los límites de Santa Catarina y San Pedro.



El fallecido, de unos 65 años, no ha sido identificado.



El accidente fue reportado a las 10:40 horas en los carriles al oriente, en su cruce con la calle Zaragoza.



Los primeros en llegar al lugar fueron elementos de Protección Civil de San Pedro, sin embargo, ya no le detectaron signos vitales.



Después acudió personal de Protección Civil y de Tránsito de Santa Catarina.



Según las primeras indagatorias, la vialidad en la zona era lenta debido a una obra en construcción.



Como el tráfico estaba detenido, el chofer del camión quiso evadirlo por una pendiente que lleva a una lateral.



Debido a que no tomó precauciones, no vio que venía el motociclista y éste se impactó contra el lado derecho de la unidad de carga.



El fallecido y la motoneta quedaron cerca de las llantas traseras del camión.



Las autoridades aún no proporcionan el nombre del presunto responsable.