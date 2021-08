Nueva Zelanda pierde su preciosa serie de Amazon

La medida fue un golpe ara muchos en Nueva Zelanda. La producción es una de las más costosas en la historia, Amazon ha gastado al menos 465 millones en su primera temporada, que justo acaba de terminar sus filmaciones en Nueva Zelanda, según cifras oficiales.

La serie daba empleo directo a 1.200 personas en Nueva Zelanda y generaba otros 700 empleos indirectos, según estas cifras.

"Es un shock para todos", dijo Denise Roche, directora de Equity NZ, un sindicato que representa a artistas. "Realmente me siento mal por todos los pequeños negocios, las personas de tecnología que invirtieron en esto para el futuro. Nadie tenía idea".

Roche dijo que la gente se sintió decepcionada por Amazon, aunque agregó que la industria resistirá.

La serie de Amazon se desarrolla en la Segunda Edad de la Tierra Media, miles de años antes de los eventos presentados en los libros "The Hobbit" ("El Hobbit") y "The Lord of the Rings" y las subsecuentes películas dirigidas por Peter Jackson.

La filmación comenzó el año pasado, pero se aplazó por el coronavirus. La postproducción de la primera temporada continuará en Nueva Zelanda hasta junio antes de que la serie se estrene en Amazon Prime Video en septiembre el próximo año.

El cambio a Gran Bretaña llega apenas cuatro meses después de que Amazon filmó un acuerdo con el gobierno neozelandés para recibir un descuento extra de 5% encima del 20% en exenciones fiscales que recibía bajo un acuerdo de producción audiovisual.

Muchas locaciones en el mundo compiten por producciones ofreciendo exenciones generosas similares.

En su momento el ministro de desarrollo económico de Nueva Zelanda, Stuart Nash, dijo que la producción traería beneficios económicos y turísticos para el país por años y crearía "un legado perdurable para nuestra industria audiovisual".

Nash dijo el viernes que el gobierno se había enterado sólo un día antes de que Amazon se marcharía y se dijo decepcionado por la decisión. Señaló que el gobierno retiraría la oferta de ofrecer el 5% extra.

Amazon dijo que no buscaba más descuentos. Pero aún así se lleva un descuento de 92 millones de dólares que pudieron ser para el fisco neozelandés.

"El sector audiovisual internacional es increíblemente competitivo y altamente móvil. No nos arrepentimos de dar a esta producción nuestra mejor oferta con apoyo del gobierno", dijo Nash. "Pero, nos decepciona por la industria audiovisual local".

Nueva Zelanda se ha convertido en sinónimo del mundo de orcos, elfos y hobbits de Tolkien, después de que Jackson dirigió seis películas en el país oceánico. La trilogía de "The Lord of the Rings" y la trilogía de "The Hobbit" sumaron juntas 6.000 millones de dólares en taquilla.

Cuando Amazon Studios anunció por primera vez que filmaría en Nueva Zelanda, dijo que las costas prístinas, bosques y montañas la convertían en el lugar perfecto para dar vida a la belleza primordial de la Tierra Media.

El gran elenco de la serie incluye a Cynthia Addai-Robinson, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Sophia Nomvete y Lloyd Owen.