Nueva bancada divide a Morena

En el seno de Morena, las voces que más cuestionan el reconocimiento del grupo las encarnan Salomón Jara, Antares Vázquez y César Cravioto, este último como portavoz del grupo.

Monreal, de acuerdo con testigos que participaron en la reunión, externó una vez más su simpatía con la eventual conformación de la bancada, aunque con una fórmula especial, que podría ser una "figura intermedia".

La Junta de Coordinación Política --que preside Monreal-- se reunió ayer de manera informal para perfilar una resolución y determinar si da o no el visto bueno al grupo compuesto por los senadores Germán Martínez, Emilio Álvarez Icaza, Gustavo Madero, Nancy de la Sierra y Alejandra León Gastélum.

Paralelamente, el coordinador de la bancada de Acción Nacional, Julen Rementería, adelantó que en el seno de la Junta no podría respaldar al grupo si es que la ley no lo permite.

"A ver: si la creación implica el reconocerlos como grupo parlamentario, yo no podría votar a favor, porque la ley no lo permite; si la salida implica un acuerdo en donde ellos puedan decir: ´aquí estamos bien en lo que se transita, en lo que se modifica lo que se tenga que modificar´, podemos analizarlo, esa propuesta todavía no la tenemos en la mesa.

"Pero al final de cuentas lo que no podemos, incumpliendo con la ley, es aprobar a un nuevo grupo parlamentario, porque es así", aclaró.

RESPALDO A LOS CINCO

Ayer mismo trascendió que el coordinador de la bancada del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, había comunicado su decisión de respaldar al grupo de los cinco, quienes el 27 de septiembre presentaron a la Junta de Coordinación Política la solicitud para que se formalice su creación.

Argumentaron que buscan dar forma a una agenda de consolidación democrática.

Álvarez Icaza dejará de ser un senador sin bancada; Germán Martínez se desprenderá de la fracción de Morena, aunque no es militante del partido; Gustavo Madero se apartará de la del PAN, pero no dejará de ser panista.

Mientas que De la Sierra y León dejan las filas del PT para sumarse al nuevo bloque.