Notificarán a Gabino Cué de juicio por los edictos

Oaxaca, Oax.

El exgobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, será notificado del procedimiento de juicio político en su contra a través de edictos en el Periódico Oficial del Estado y en medios de comunicación locales, confirmó la diputada María de Jesús Melgar Vásquez. Esta medida fue tomada por la Comisión Permanente Instructora de la 63 Legislatura del Congreso del Estado, tras varios intentos por avisarle personalmente al ex mandatario sobre la demanda interpuesta por su excolaborador y actual senador de la República, Benjamín Robles Montoya.

Durante varios meses se buscó a Gabino Cué en al menos dos domicilios conocidos y aportados por el Instituto Nacional Electoral (INE) y otras dependencias públicas en las cuales refirió su lugar de residencia; pero al buscarlo, no fue encontrado o se reportó que ya no vivía en ese domicilio; entre ellos, la casa de su ex pareja Mané Sánchez.

El próximo sábado 13 de enero saldrá el primer edicto en el Diario Oficial del Estado y en medios locales de mayor circulación; posteriormente saldrán otros dos. La diputada local por el Partido Morena, Melgar Vásquez, explicó que transcurrieron varios meses para tener que recurrir a este mecanismo en el cual poder notificarle, porque debía esperarse a que las dependencias, a las que se les solicitaron información, presentara su informe sobre la dirección del ex gobernador.

Si acaso faltaba una, dijo, podría generar problemas en el cauce legal y correcto del procedimiento del juicio político en contra del ex mandatario.