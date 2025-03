Detengamos la tos ferina ¡con la vacunación!

A finales de febrero pasado, se registró un incremento en el número de casos de tos ferina en 25 estados del país, por lo que las autoridades de salud emitieron un aviso epidemiológico para alertar sobre esta situación.

"La tos ferina es una infección respiratoria aguda altamente contagiosa que se presenta mayormente en niños entre los tres meses y los 12 años", explica la infectóloga pediatra Martha Avilés.

"Los más afectados, son los bebés menores de seis meses de edad, en los que puede provocar complicaciones como neumonía, crisis convulsivas, discapacidad e incluso la muerte. La tos ferina se transmite por el contacto directo con gotitas de las personas infectadas al toser o estornudar", agrega.

La alerta emitida el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica del Sistema Nacional de Salud el pasado 26 de febrero, podría responder a diversas variantes, pero todo parece indicar que la principal causa es el descenso en las coberturas de vacunación registrado, de manera inicial, durante la pandemia del COVID-19, opinó la especialista.

"Se espera que el reporte de casos de tos ferina siga aumentando, pero la forma más eficiente para detener este crecimiento es la vacunación, porque así puedes proteger y evitas transmitir la enfermedad que ha tenido un incremento anual de más de mil 400%", reiteró.

Dijo que a pesar de que esta enfermedad no tiene un riesgo de transmisión tan grande comparado con otras enfermedades, es importante revisar los esquemas de vacunación porque solo así se pueden detener los avances de enfermedades, como pasó con el covid o los brotes recientes de sarampión.

Cuándo aplicar las vacunas

Entre 2018 y 2023 se registró un descenso preocupante en las tasas de cobertura de vacunación contra la tos ferina, pasando de 88% a 84%, lo cual fue un factor que ayudó a que se generará el brote reciente de esta enfermedad que se pensaba prácticamente erradicada.

"Cualquier interrupción en la inmunización, independientemente de la causa, dará como resultado la acumulación de niñas y niños susceptibles, y una mayor probabilidad de brotes por enfermedades prevenibles. La vacuna hexavalente reduce notablemente este riesgo", destaca Gregory López, gerente médico de Vacunas en Sanofi.

Ante este escenario, los lineamientos del Programa de Vacunación Universal establecen que las tasas de vacunación deben de alcanzar 95%; sin embargo, datos del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia señalan que, hasta 2022, la cobertura de la vacuna hexavalente en niñas y niños menores de un año a nivel nacional era apenas de 83.3%.

De acuerdo con IMSS Bienestar, niñas y niños menores de cinco años, así como mujeres embarazadas, pueden acudir al sistema de salud público para recibir la aplicación de las vacunas Tdpa, hexavalente y DPT de manera gratuita.

"Las mujeres embarazadas deben aplicarse la vacuna Tdpa a partir de la semana 20 de gestación, con preferencia entre la semana 27 y 36, sin importar el número de embarazos. Esta vacuna ofrece protección contra la difteria, el tétanos y la tos ferina", informa la institución.

Aplicar la vacuna Tdpa protege al bebé contra casos graves o mortales de tos ferina, ya que la madre le transmite anticuerpos que fortalecen su sistema inmunológico desde el nacimiento.

Asimismo, al nacer, las y los bebés deben recibir la vacuna hexavalente a los dos, cuatro, seis y 18 meses de vida, y, posteriormente, a los cuatro años debe aplicarse la vacuna DPT como refuerzo.

"Estas vacunas, además de proteger contra la tos ferina, también protege contra otras enfermedades como difteria, tétanos, poliomielitis, influenza tipo B y hepatitis B", agregó IMSS Bienestar.

López explicó que Sanofi distribuyó alrededor de siete millones de vacunas hexavalentes que están disponibles y listas para usarse en el sistema público de salud. "Es importante recuperar los esquemas de vacunación para poder prevenir que este brote de tos ferina se convierta en algo más grave", reiteró.

Una vez diagnosticada, el tratamiento de la enfermedad suele hacerse con antibióticos, pero es muy común que los síntomas persistan durante un largo periodo.

"A pesar de que los antibióticos erradican la infección, quedan toxinas circulando en el cuerpo de los pacientes, y eso provoca que sigan tosiendo durante varias semanas, por eso a veces se le conoce como ´la tos de los 100 días´", apuntó la infectóloga pediatra Denisse Vaquera.

En adolescentes y adultos

Vaquera aclaró que, aunque cualquier persona puede presentar un cuadro de tos ferina, las complicaciones y la gravedad aumentan en los lactantes menores de un año.

"En adolescentes o adultos no llega a haber casos de muerte, pero sí tenemos una tos que no llega a ser como la de los más pequeños, pero es persistente con dos o tres semanas de evolución y que no se quita", indica.

"Ese es el cuadro clínico más frecuente en adolescentes y adultos, aunque suele ser asociado a otra bacteria o cualquier otro virus", mencionó.

Cuando los adolescentes o adultos tengan contacto con alguna persona enferma de tos ferina, lo ideal es acudir al profesional de la salud. "Cuando hay brotes y se sabe que hubo contacto con alguien con tos ferina, se puede dar el antibiótico como profilaxis", afirmó Vaquera.

Sobre algún tipo de prevención para la enfermedad, la especialista indicó que la única que existe es la vacunación.

Al respecto, López, recalcó que la vacuna tarda hasta dos semanas en promedio para generar anticuerpos y es importante aplicar los refuerzos indicados. "Lo que no evoluciona, se va extinguiendo, entonces así podemos combatir a los microorganismos buscan la manera de sobrevivir", agregó.

Para mayores de cinco años no hay vacunas contra la tos ferina en el sistema público, pero sí es posible conseguirlas en el sector privado, aseguró.

Alcanzar la inmunidad

Vaquera insistió en que es indispensable alcanzar 95% en las tasas de vacunación con el objetivo de lograr la llamada "inmunidad de rebaño". "Hasta el momento, contamos con el 86.6% de vacunación general en niños menores de un año a nivel nacional, por lo que tenemos mucho camino que recorrer en materia de inmunización", alertó.

"Nuevo León y Chihuahua, por ejemplo, son dos de los estados con más casos de tos ferina en lo que va del año, con 34 y 24 contagios, respectivamente. No obstante, la tasa de vacunación de Chihuahua es la más baja a nivel nacional, pues cuenta únicamente con 69.3% de cobertura, a comparación de Nuevo León, que tiene 98.5%", ejemplificó.

La vacuna hexavalente cuenta con un amplio desarrollo clínico e induce niveles persistentes de anticuerpos; además, brinda la comodidad de una formulación que puede administrarse junto con otras vacunas pediátricas sin afectar su inmunogenicidad o seguridad, recalcó.

La detección

Sobre la capacidad de los profesionales de la salud en México para detectar la tos ferina, aseguró que cuentan con la preparación suficiente.

"Desde 2019 me tocó ver casos de tos ferina y nunca en la vida se olvida ver toser a un niño de esa manera, cómo se pone morado de esa manera o vomitar después de varios minutos de un acceso de tos. Es realmente algo muy impactante", aseguró Vaquera.

Avilés reiteró que es difícil detectar la enfermedad en un inicio: "En los primeros días de fase catarral, ni el mejor infectólogo te va a decir ´esto es tosferina´. Pero las características de los síntomas se detectan con preguntas clásicas y los médicos están preparados para detectarla y tomar las acciones correspondientes", comentó.

Sobre las causas del retraso de la vacunación en el país, opinó que el movimiento antivacunas en México no es tan relevante como en Estados Unidos, pero existe un número importante de personas a quienes les hace falta información.

"No es que estén en contra de las vacunas, sino que tienen dudas, no están seguros porque les falta información o han escuchado información incorrecta", señaló.

Lo que hay que saber

· ¿Qué es? La tos ferina, es una infección respiratoria aguda altamente contagiosa causada por la bacteria Bordetella pertussis.

· Transmisión: El mecanismo de transmisión es mediante contacto directo con gotitas de las personas infectadas al toser o estornudar.

· Cuadro clínico: El periodo de incubación es de siete a 10 días y las manifestaciones clínicas pueden durar hasta seis u ocho semanas.

· Diagnóstico: Se basa en el cuadro clínico y se confirma a través de la toma de exudado nasofaríngeo para cultivo y PCR.

FUENTE: Sistema Nacional de Vigilancia Empidemiológica.

¿Cuándo se aplica la vacuna?

· Al nacer se aplica la vacuna hexavalante.

· También a los dos, cuatro, seis y 18 meses de vida.

· A los cuatro años debe aplicarse la vacuna DPT como refuerzo.

FUENTE: IMSS Bienestar.

Casos por estado en ese periodo

· Nuevo León: 34

· Chihuahua: 24

· Coahuila: 14 (más una defunción)

288 casos de tos ferina registrados en México entre el 1 de enero y 1 de marzo de 2025.

1,415% fue el aumento de casos de tos ferina en México en comparación con el mismo periodo de 2024.

FUENTE: Secretaría de Salud.

Síntomas

· Fase catarral (1-2 semanas): Resfriado común, estornudos, fiebre, lagrimeo y goteo nasal.

· Fase paroxística (2-8 semanas): Tos intensa, repetitiva, flemas, vómito y agotamiento. La piel puede ponerse morada.

· Fase de convalecencia (2-6 semanas): Los síntomas disminuyen gradualmente y la tos puede persistir varias semanas o meses.

FUENTE: Secretaría de Salud.

Posibles consecuencias

· Neumonía

· Apnea

· Convulsiones

· Deshidratación y pérdida de peso

· Daño cerebral

· Muerte

FUENTE: Sanofi.

Medidas de prevención

· Acudir a su Centro de Salud más cercano con la Cartilla Nacional de Salud para mantener el esquema de vacunación actualizado.

· Mantener una higiene de manos frecuente y evitar tocarse el rostro con las manos sucias, esto ayuda a reducir el riesgo de contagio.

· Evitar el contacto cercano con personas enfermas y no compartir alimentos, utensilios, cepillos de dientes, cigarros u otros objetos personales.

· Cubrir boca y nariz con un pañuelo o con el codo al toser o estornudar.

· Mantener a los recién nacidos lejos de cualquier persona con tos o síntomas de resfriado, especialmente, si son las personas responsables de su cuidado.

· Ofrecer lactancia materna exclusiva para bebés de 0 a 6 meses.

FUENTE: IMSS Bienestar.