Todo lo que debes saber sobre el Virus del Papiloma Humano

El Virus del Papiloma Humano (VPH) es una de las infecciones de transmisión sexual más comunes que, de acuerdo con especialistas y cifras de la Secretaría de Salud, afecta entre el 60 y 80 por ciento de la población sexualmente activa en México.

Sin embargo, pese a su alta prevalencia, muchas personas, sobre todo jóvenes entre 18 y 30 años, no toman medidas para prevenir o tratar esta infección, lo que puede poner en riesgo su salud a largo plazo.

¿La razón? Una combinación de falta de información y estigmas sociales.

Lo preocupante del VPH es que en la mayoría de los casos es asintomático: muchas personas lo portan y propagan sin darse cuenta.

Fue el caso de Mariana, de 22 años. Enterarse de que contrajo el virus tomó por sorpresa a la universitaria, ya que solamente había decidido asistir con su ginecóloga para una revisión de rutina.

En la cita, la doctora le hizo el examen de papanicolau y posteriormente le pidió que se realizara exámenes de sangre.

"La doctora se puso en contacto conmigo cuando recibió los resultados", recuerda. "Me compartió los documentos y me mandó una nota de voz donde prácticamente me dio una explicación de que mis resultados habían salido 'un poquito mal'".

La joven dice que su doctora la tranquilizó: no corría peligro, sólo bastaba un tratamiento, pero una parte difícil fue cuando le preguntó si estaba vacunada. Lo desconocía.

Trató de abordar el tema con sus padres, como si fuera únicamente una curiosidad, y ellos le comentaron que pensaron que no era necesario vacunarla porque el virus se da entre gente con relaciones sexuales y "promiscua".

"Evidentemente no era algo que yo podía platicar con mis papás, vivo en una casa muy conservadora", afirma la joven.

Un aspecto que comparte es que a través de sus amigas se ha enterado de otros casos entre chicas de su edad.

"O sea, este virus está presente", comenta. Y muchos no se dan cuenta.





FALTA DIFUSIÓN

El Virus del Papiloma Humano cuenta con más de 100 serotipos diferentes, de los que cuatro son de alto riesgo al causar el 70 por ciento de cánceres en el cuello uterino.

El VPH puede provocar también cáncer vaginal y de vulva, en el pene o recto, ano y garganta y puede ser transmitido con cualquier tipo de contacto sexual. En ciertos casos tarda en aparecer entre 15 y 25 años.

José Tirán Saucedo, ginecólogo e infectólogo, indica que muchos jóvenes ignoran que la infección puede estar presente aunque no se manifiesten síntomas visibles y, en otras ocasiones, se observan verrugas o se sufre comezón.

Sin embargo, enfatiza, pese a no tener síntomas es importante que los jóvenes se realicen chequeos regulares si mantienen una vida sexual activa.

"Se ha perdido la eficacia en la educación sexual que se da, tanto en las escuelas como en universidades: hace falta muchísima promoción al respecto para que la gente tenga conciencia", menciona.

Amalia Becerra, infectóloga pediatra, reitera que es común que buena parte de las personas, sin importar su edad, experimente cuando menos una infección de VPH si se tienen relaciones sexuales recurrentemente.

"No podemos tomar una posición de pedir que no se tenga ningún contacto, pero lo que podemos hacer es vamos a cuidar la cantidad de contactos que tenemos; tener en mente que, cada vez que se tiene contacto con personas, el riesgo va aumentando", advierte Becerra.

"Ahora bien, esta infección de transmisión sexual está relacionada directamente con cáncer cervicouterino; el cáncer se asocia a mortalidad, pero hay maneras para tener tiempo y revisarse: este es un virus lento, tarda años en lo que tú te infectas para transformarse en cáncer. De forma rápida son cinco a ocho años".

Entonces, asegura, hay la oportunidad para la revisión, hacerse el papanicolau y seguir las recomendaciones del médico, mientras que para las hombres son importantes las pruebas de citología anal y uretral.

"Lo más importante es asistir a consultas", comenta. "Todavía hay algunos que piensan que sólo las mujeres se contagian y que los hombres no tienen por qué ir al doctor. Estas ideas deben cambiar".





VACUNACIÓN VIGENTE

El 2 de septiembre inició en el País la campaña de vacunación contra el VPH. Concluye el 18 de diciembre.

Esta campaña se enfoca en vacunar a niñas de quinto y sexto grado, adolescentes entre 12 y 16 años que no se hayan vacunado, personas en riesgo como mujeres, hombres y personas transgénero de 11 a 49 años que padezcan VIH, al igual que niñas, adolescentes y mujeres de 9 a 19 años que se encuentran bajo el protocolo de atención por violación sexual.

La vacuna es gratuita y se aplica en las unidades del IMSS e ISSSTE. También se puede adquirir en consulta privada para mujeres y hombres de 27 a 45 años con un costo.

Tirán urge a aplicarse la vacuna, cuyo rezago en adolescentes rondaba el 47 por ciento el año pasado.

"Es muy sencillo: todo este halo de complicaciones sobre las enfermedades catastróficas potenciales perfectamente se puede trabajar y contener con una vacuna que se aplica en tres dosis y con eso te quitas el 90 por ciento de ese riesgo.

"Resulta ilógico que teniendo esta vacuna para prevenir la infección sexual más frecuente no se reciba y no se haga una promoción".

Pero, sobre todo, es importante quitarle los estigmas a este padecimiento y a la vacunación. Sobre esto insiste Mariana, la estudiante que ya se encuentra en tratamiento.

"Vivimos en un Estado, en una sociedad, en que este tipo de situaciones se ven de forma muy negativa", expresa.

"Algo, sin embargo, que a mí me ha gustado es que fui afortunada de que mi diagnóstico no pasara a mayores y me da gusto pensar en que puedo ser un apoyo para otros: no tiene por qué haber ningún tipo de estigma o tabú."





RECOMENDACIONES

Puntos esenciales para que ellos y ellas se protejan del Virus de Papiloma Humano:

- La vacuna ayuda a prevenir el contagio en un 90 por ciento.

- Utiliza preservativos al mantener relaciones sexuales.

- Evita tener más de una pareja sexual, esto incrementa el riesgo de VPH y de otros padecimientos.

- Asiste a consultas con tu médico y realiza pruebas periódicas.

- Fomenta en tu entorno la importancia de compartir información sobre salud sexual.