Sheinbaum perfila inversión de 12 mil mdp a Colima

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que ella y los integrantes de su gobierno lucharán hasta el último día de su vida para garantizar el bienestar del pueblo de México.

Al encabezar la supervisión de avance de los proyectos prioritarios en Colima, la Mandataria federal manifestó que el pueblo mexicano tiene que tener garantizado el derecho a la alimentación, salud, y educación.

"Fíjense qué hermosa palabra: ´bienestar´, no es un programa social, es que nosotros luchamos, siempre hemos luchado y hasta el último día de nuestras vidas vamos a luchar porque el pueblo de México tenga bienestar, tenga derechos, que todas y todos tengamos derecho a la alimentación saludable, que tengamos derecho a la educación desde preescolar hasta posgrado, si así lo quiere el estudiante, derecho a la salud, acceso a la salud. Todos son derechos y es bienestar del pueblo de México".

Acompañada de la gobernadora Indira Vizcaíno (Morena), la Mandataria federal destacó que en los próximos dos años y medio se destinarán para Colima 12 mil millones de pesos.

"De ellos 5 mil millones son de los Programas de Bienestar, pero ya escucharon, vamos a arreglar todos los hospitales, van a tener todo el equipamiento y los médicos que necesitan del IMSS-Bienestar, va a haber un nuevo hospital en Manzanillo del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social".

"Son 2 mil 100 millones de la Comisión Nacional del Agua, para que no les falte el agua aquí, particularmente en la ciudad de Colima, y también para ayudarle a todos los agricultores, porque este es un estado agrícola muy importante, también en otros municipios, no solo en Colima".

Ante cientos de personas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se comprometió a que no faltarán recursos para el estado de Colima.

"Fueron años de otra visión, claro, no me refiero al presidente (Andrés Manuel) López Obrador, sino desde antes. Decían, ´Ay, Colima me da tantos votos, pues no le invierto a Colima, porque ya no va a haber votos para mi partido´. Pues no, aquí, o todos coludos o todos rabones. Todos somos mexicanos y mexicanas, y todos merecen un presupuesto digno e inversión digna para el beneficio de las y los colimenses", dijo.