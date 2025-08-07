Menopausia y andropausia: etapas biológicas naturales

Menopausia y andropausia

Dr. Rodolfo Gálvez Estrada

Las hormonas sexuales son sustancias químicas elementales para la regulación de múltiples funciones biológicas y fisiológicas que participan en las características propias de la mujer y el hombre; así como en la salud física, emocional, calidad de vida, libido, embarazo, etc.

Los ESTRÓGENOS y la PROGESTERONA son las hormonas sexuales femeninas; así también existen bajas cantidades de testosterona producidas principalmente por los ovarios. El hombre produce mayormente TESTOSTERONA en los testículos; pero, además producen cantidades bajas de estrógenos.

La menopausia en la mujer y la andropausia en el hombre, son etapas biológicas naturales que se presentan por el envejecimiento, aunque las características y manifestaciones físicas y biológicas son diferentes en cada sexo.

ESPECIALISTAS: Ginecología / Urología o andrología.

1) MENOPAUSIA

CICLOS FEMENINOS: (MENARCA, MENOPAUSIA y POSTMENOPAUSIA)

MENARCA o MENARQUÍA es la primera menstruación que inicia entre los 10 y los 14 años. MENOPAUSIA es la suspensión permanente de los períodos menstruales, entre los 45 y 55 años. Cesa la ovulación, imposibilidad de embarazo y disminuyen los niveles de estrógenos y progesterona. POSTMENOPAUSIA es la última etapa posterior a no presentar menstruación durante 12 meses y perdura por el resto de la vida.

FUNCIÓN DE LOS ESTRÓGENOS:

Desarrollo sexual de las diversas características físicas femeninas

Regulación del ciclo menstrual y la ovulación

Favorecen la fertilidad y el embarazo (Útero y Ovarios)

Salud ósea (Calcificación)

Protección cardiovascular

Libido

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LA MENOPAUSIA:

Sequedad vaginal a falta de estrógenos (Propensión a infecciones, dolor y sangrado durante el coito)

Piel adelgazada y con resequedad, menos grasa en piel y sudoración nocturna

Cambios de ánimo (Irritable, llanto fácil, falta de concentración)

Trastornos del sueño

Sofocos (bochornos y oleadas de calor)

Pérdida de la libido (Deseo sexual)

TRATAMIENTO:

Estrógenos vaginales (óvulos), pastillas, parches o gel, prescritos solo por médicos.

2 ) ANDROPAUSIA

INICIO DE LA ANDROPAUSIA:

Inicia entre los 40 a 55 años, disminuyen las capacidades sexuales, descenso libido, problemas de erección, eyaculación y menos cantidad de espermatozoides. Sin embargo, algunos hombres de edad avanzada son fértiles y aun procrear hijos.

FUNCIÓN DE LA TESTOSTERONA:

-Desarrollo de las características sexuales masculinas

-Producción de espermatozoides y fertilidad

-Aumento de masa muscular y fuerza

-Libido

MANIFESTACIONES DE LA ANDROPAUSIA:

-Fatiga

-Disfunción eréctil

-Afectación del ánimo (Ansiedad, depresión, irritabilidad)

-Falta de energía

-Caída de cabello

-Disminución de la agudeza visual y auditiva

-Pérdida de masa muscular (Sarcopenia) y pérdida de fuerza muscular

-Aumento de grasa corporal.

-Crecimiento prostático (Benigno o maligno)

-Algunos adultos mayores pueden engendrar hijos.

TRATAMIENTO DE LA ANDROPAUSIA:

Testosterona (Inyección, comprimidos, parches y geles), exclusivamente bajo supervisión médica por los riesgos que su uso representa. Sin supervisión puede causar hipertensión arterial, cáncer de próstata, ataque cardiaco, daño cerebral. Llegando a ser mortal sin supervisión médica.

