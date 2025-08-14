Universidad de Oregon recibe mayor donación individual en EE.UU.

PORTLAND, Oregon, EE.UU

Phil Knight, cofundador de Nike, y su esposa Penny Knight se han comprometido a donar 2.000 millones de dólares al Instituto del Cáncer Knight de la Universidad de Salud y Ciencia de Oregon, anunció la universidad el jueves, describiendolo como una donación sin precedentes.

"Esta donación es una inversión sin precedentes en las millones de vidas afectadas por el cáncer, especialmente en los pacientes y familias aquí en Oregon", declaró el presidente de la institución, Shereef Elnahal, en un comunicado.

La donación ayudará a garantizar que los pacientes tengan acceso a diversos recursos, incluyendo asesoramiento psicológico, genético y financiero, manejo de síntomas, apoyo nutricional y atención para sobrevivientes, según el comunicado de la universidad.

"No podríamos estar más emocionados por el potencial transformador de este trabajo para la humanidad", expresaron los Knight en el comunicado.

La universidad lo describió como "la donación individual más grande jamás realizada a una universidad, colegio o centro de salud académica en Estados Unidos". Supera los 1.800 millones de dólares donados por Michael Bloomberg a Johns Hopkins en 2018, descritos por esa universidad en su momento como la donación individual más grande a una universidad en Estados Unidos.

Knight, el hombre más rico de Oregon, donó 500 millones de dólares al instituto oncológico en 2013 con la condición de que la donación fuera igualada en un plazo de dos años.

Las universidades de todo el país están lidiando con las medidas de la administración del presidente Donald Trump para cancelar o congelar subvenciones de investigación en las universidades.