Gordofobia: ¡ponle un alto!

MONTERREY, NL.- Ser una persona con obesidad muchas veces no es una elección: puede ser consecuencia de una enfermedad, un factor genético o un problema emocional en donde la comida se vuelve una forma de "alivio".

En su intento por bajar de peso, muchas personas se han sumergido en un ciclo de dietas y posteriores atracones de comida que los afecta aún más.

Si fueras consciente de la batalla interna que ellas enfrentan, ¿te atreverías a burlarte de su condición?

Mañana se conmemora el Día Mundial de la Obesidad. A la par, activistas y especialistas en aceptación de imagen corporal emprendieron otra campaña para esta fecha: el Día Mundial contra la Gordofobia.

Esto para buscar frenar el rechazo, odio y violencia hacia personas con obesidad.

"La gordofobia es el término que se utiliza socialmente, que activistas usan para visibilizar esa discriminación que es estructural contra las personas gordas sólo por el hecho de serlo", explica Noelia Previtera, autora del libro Mi cuerpo sin reglas.

Actualmente, Nuevo León ocupa el primer lugar del País de sobrepeso y obesidad en niños, adolescentes y adultos. En la Entidad, 7 de cada 10 personas adultas viven con esta condición.

Ante esto, especialistas aclaran que en ningún momento se busca fomentar la obesidad, sino dejar en claro que desde el señalamiento "eres gordo porque quieres" no mejorará la salud de una persona ni adelgazará, sino todo lo contrario.

ESTIGMA DE PESO

Muchas campañas preventivas antiobesidad promueven la idea de que las personas tienen sobrepeso porque quieren y no hacen nada para reducir de talla, indica Previtera, también especialista en neurociencias y aceptación de la imagen corporal

Esto porque el enfoque principal es sólo hacia la alimentación y el ejercicio, añade, cuando existen múltiples factores involucrados en la obesidad.

Incluso considera que por parte de profesionales de la salud existe un "estigma de peso" muy fuerte en donde el trato hacia personas delgadas y con obesidad es muy diferente.

"Una de las principales soluciones que les dan, y puede ser la única, es bajar de peso. Y por lo general es: 'no vuelvas a la próxima consulta hasta haber bajado un poco de peso'", dice la especialista vía telefónica desde Río de Janeiro, donde imparte programas y cursos de autoaceptación del cuerpo.

"Es una forma de desligarse del paciente".

TERROR AL CONTACTO

Juan Francisco Zapata Zavala, psicólogo en Christus Muguerza, sostiene que la salud mental de una persona con obesidad empeora ante los señalamientos hacia su cuerpo.

Además de que se detonan síntomas de depresión y ansiedad, muchas veces padecen agorafobia, un tipo de trastorno que les produce un miedo intenso a estar en lugares o situaciones que les causan vergüenza.

"Evitan estar en contacto con otras personas de manera física para no volverse el foco de observaciones o de comentarios que finalmente le terminan perjudicando y aumentan la ansiedad, el estrés", indica el especialista.

¿Por qué surge esta tendencia de rechazar a las personas con obesidad?

Los expertos coinciden en que es por un estándar cultural en donde se venera a los cuerpos delgados, algo reforzado por las redes sociales y la publicidad.

"Los cuerpos gordos no caen en este estándar cultural, por lo tanto no se considera bello, se considera marginado", comparte la terapeuta María Mendiola, autora del libro Adelgazar desde el alma.

"Creo que ahí es donde se gesta la gordofobia, porque el que tu cuerpo sea como el estándar cultural te da muchos privilegios y la gente que responde a ese estándar se siente con más seguridad, puede exigir cosas.

"Las personas gordas quedan fuera de esos privilegios y eso las margina. Los que las personas quieren al adelgazar no es propiamente adelgazar, sino el privilegio que te da tener un cuerpo hegemónico, porque sientes feo de no tener el privilegio".

AMA TU CUERPO

Cuando ha salido una mujer con obesidad en la portada de una revista o en lugares donde comúnmente aparecen mujeres delgadas, de inmediato surgen comentarios señalando que se promueve la obesidad.

Pero especialistas explican que estas campañas lo que buscan es la aceptación de los cuerpos, algo clave para comenzar a cambiar favorablemente la salud de las personas. Mientras odies tu cuerpo, no adelgazarás.

"Se adelgaza desde la aceptación y no es: 'ya no voy a hacer nada y así me voy a quedar'. Sino amar el cuerpo que tengo mientras consigo el cuerpo que quiero", sostiene la terapeuta Mendiola.

Previtera agrega que cuando una persona tiene prácticas de aceptación y autocompasión, naturalmente surge el autocuidado, se vuelve más estable y funcional.

A veces se piensa que diciéndole a la gente que está gorda o que ha subido de peso, hará que baje esos kilos. Un error.

"Lo correcto es que si una persona no te pide tu opinión sobre su cuerpo o su salud, no se la des", recalca Previtera.

Para quienes actualmente atraviesan por una situación de obesidad se recomienda acercarse a un profesional de la salud porque el peso puede ser el efecto de algo más profundo.