Los alimentos de humano que son buenos para los gatos

Tener un gato no solo se trata de contar con un peludo que te brindará excelente compañía, también es una responsabilidad y compromiso con la mascota.

Puede convertirse en una tarea abrumadora por querer siempre ofrecerle lo mejor en todos los aspectos, incluida la comida.

Si te encanta compartir tus platillos con tu mascota, debes saber que hay alimentos muy buenos y benéficos para ellos, sin embargo, también hay algunos que debes evitar darle a toda costa, para no provocar que la salud de tu gato se deteriore.

De acuerdo con Hill's Pet Nutrition, hay alimentos para humanos que pueden ser premios deliciosos y saludables para tu gato o gatito, estos son:

Carnes cocidas:

Los gatos son carnívoros por naturaleza, lo que significa que necesitan consumir carne en su dieta para obtener todos los nutrientes esenciales. El alimento para gatos le proporcionará todo lo que necesita, pero puedes ofrecerle trocitos de carne cocida, como pollo, cerdo o ternera. Evita la piel o la carne con mucha grasa, ya que pueden provocar molestias digestivas. Nunca alimentes a tu gato con huesos o carne cruda. Evita las carnes procesadas, como el jamón o con un alto contenido en sal.

Pescado:

El pescado es muy nutritivo y, como el apetito de los gatos está muy relacionado con el olfato, a muchos gatos y gatitos les encanta. Recuerda quitar las espinas y cocinar el pescado, ya que los gatos no deben consumir pescado crudo.

Huevos:

Los huevos son una gran fuente de proteínas, y su consumo es seguro para los gatos. Lo mejor es que los consuman revueltos o hervidos en lugar de fritos. Es mejor no añadir leche ni mantequilla si preparas huevos revueltos, ya que algunos gatos no toleran los productos lácteos.

Frutas y verduras:

En general, los gatos no son golosos y no necesitan verduras, ya que son estrictamente carnívoros, por lo que puede que no les interesen ni las frutas ni las verduras. Sin embargo, algunas son seguras para su consumo. Puedes intentar ofrecerles chícharos, brócoli, zanahorias, calabaza, plátanos, melón y arándanos. No te ofendas si tu mascota no quiere consumirlos, pues tal vez no le llamen la atención.

Cereales:

Los cereales integrales como la avena y el arroz también son alimentos para humanos seguros y nutritivos que puedes ofrecerle a tu gato.

En realidad, la forma más segura de premiar a tu gato o gatito es ofrecerle premios específicos para gatos.

Recuerda que sea cual sea el premio que le ofrezcas, nunca debe superar el 10% de la ingesta diaria de calorías, ya que el exceso de premios no solo puede provocar obesidad, sino que puede desequilibrar la dieta de tu peludo y derivar en excesos o carencias de algunos nutrientes.

Así como hay alimentos extra sabrosos con los que puedes complementar su dieta habitual, recuerda que también hay muchos alimentos para humanos que son peligrosos para los gatos y no se les deben dar. Estos son:

Uvas y pasas

Cebollas, cebollines, ajos y otros miembros de la familia Allium

Alimentos que contienen edulcorantes de xilitol

Alcohol

Chocolate

Cafeína

Frutos secos y semillas

Y lácteos (algunos gatos toleran los productos lácteos, pero otros no y no son necesarios, por lo que es preferible evitarlos)

Recuerda que al final, lo más importante debería ser la nutrición de tu "michi".

Los siguientes aspectos son fundamentales para una buena nutrición y un crecimiento óptimo de tu gato:

Proporcionarle un alimento completo y equilibrado que suponga al menos un 90% de la ingesta diaria.

Si es posible, ofrécele alimentos secos y húmedos. Los gatos son muy sensibles a las texturas, por lo que es recomendable presentarles lo antes posible diferentes texturas de alimentos.

Los premios nunca deben superar el 10% de la ingesta diaria de calorías de tu gatito.

Aunque muchos alimentos para humanos son seguros, muchos no lo son. Si alguna vez no estás seguro, no se los ofrezcas.

Asegúrate de que tu mascota mantenga un buen peso y controla su crecimiento con el veterinario. Los gatitos delgados se convierten en gatos delgados.