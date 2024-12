El impacto del narcisismo en las relaciones

Por: Agencia Reforma

Diciembre 25, 2024 - 09:00 p.m.

Este año la psicóloga clínica estadounidense Ramani Durvasula publicó un libro que se ha mantenido como un bestseller en varias de las listas de los libros más leídos de su país, se titula No Eres Tú y llegó a México este mes por la contundencia de su subtítulo: "Identifica y sana tu relación con un narcisista".

En el libro la autora refleja sus propias relaciones que la hicieron abundar en el tema y sobre todo las herramientas que les ha dado a sus pacientes para sobrevivir a ese tipo de abuso, el narcisista.

La doctora describió la actualidad como una cultura que aprueba y promueve el narcisismo. "Todo está muy centrado en lo externo, ya no miramos hacia adentro, hacia la bondad, la autenticidad y la amabilidad. Todo se reduce a cuántos "me gusta" recibe tu marca o tu perfil, si las personas te elogian desde fuera. El éxito y el dinero se equiparan con esa idea de recibir elogios, elogios y más elogios, se convierte en una pendiente resbaladiza que incentiva y recompensa a quienes buscan el éxito a través del reconocimiento externo", señala.

"Viene de una cultura de materialismo, consumismo y superficialidad, las personas empiezan a modificar su apariencia, y ya ni siquiera están mostrando imágenes genuinas de sí mismas. Cuando la imagen externa que alguien proyecta al mundo es tan poco auténtica suele haber un cambio interno. Esto afecta especialmente a los jóvenes. Una persona mayor más o menos sabe quién es, pero para los jóvenes, toda su identidad se está moldeando en función de cómo son valorados desde fuera por su generación".

Puede que la hayas escuchado ya en la calle, alguien la usó para referirse a su ex o para describir a una celebridad que parece enamorada de sí misma. La palabra narcisista está en todos lados y recientemente se usa para describir casi todos los comportamientos negativos de una persona en torno a su relación.

Sin embargo, el narcisismo va más allá. Cada año cientos de víctimas descubren que estaban bajo el yugo de la manipulación y el abuso emocional con personas que amaban y que, por no sanar una herida de la infancia, perpetúan espacios donde limitan, agreden y abusan constantemente de otras personas ya sean sus parejas, sus hijos, sus amigos o sus hermanos.

Hay varios casos que dejan de manifiesto las consecuencias de este tipo de comportamientos, como el de la supuesta psiquiatra Marilyn Cote que durante años en Puebla estructuró toda una vida que no tenía en términos profesionales y personales, fingiendo sus rangos académicos, su nacionalidad, modificando incluso sus fotografías personales y ofreciendo terapias a decenas de personas que vivían trastornos de depresión y ansiedad sin estar calificada para ello.

Su forma preferida para referirse a las personas que la criticaban, por cierto, era diciéndoles "narcis", como un término corto para decir narcisista. Así se refiere a sus "detractores" en varios videos que ella misma colgaba en las redes sociales antes de ser aprehendida por las autoridades.

Pero no solo se trata de fingir una vida que no existe para impresionar a una potencial audiencia. El mito en el que está fundado el término se queda corto. Proviene de la mitología griega: Narciso, cuenta el relato, era un joven que despreciaba a quienes lo amaban y como castigo divino fue condenado por los dioses a enamorarse de su propia imagen reflejada en un estanque, incapaz de alejarse de ella para morir ahogado, consumido por su obsesión.

En 1914, Sigmund Freud introdujo el concepto de narcisismo para describir una etapa del desarrollo en la que el amor propio domina sobre el interés por los demás. Desde entonces, el término ha evolucionado en psicología para referirse tanto a un rasgo de personalidad como a un trastorno clínico caracterizado por una autoestima inflada, necesidad de admiración y falta de empatía.

Un análisis de 437 estudios sobre narcisismo y agresión, realizado por Brad Bushman y Sophie Kjærvik de la Universidad Estatal de Ohio, examinó en 2021 datos de más de 123 mil participantes a lo largo de 35 años y encontraron que el narcisismo está relacionado con un aumento del 21 por ciento en la agresión y del 18 por ciento en la violencia verbal, física e indirectas. Según los autores, los individuos con altos niveles de narcisismo son especialmente propensos a la agresión cuando se sienten provocados, lo que convierte al narcisismo en un factor de riesgo significativo para comportamientos violentos, incluidos actos extremos como tiroteos masivos.

Hay diferentes formas de identificar el narcisismo en rasgos de la personalidad y como un trastorno psicológico. Algunas de sus características principales se miden a través de un cuestionario específico llamado Narcissistic Personality Inventory (NPI) o Inventario de la Personalidad Narcisista, en español.

Estas características se agrupan en diferentes aspectos que reflejan cómo las personas narcisistas suelen pensar, sentir y actuar: Les gusta liderar y sentirse en control de las situaciones. Tienden a ser dominantes, seguros de sí mismos y con confianza en su capacidad para influir en otros.

Disfrutan ser el centro de atención y que los demás los noten. Suelen ser extrovertidos y buscan destacar, a veces exagerando para captar miradas.

Creen que son especiales o mejores que los demás. Esto puede manifestarse en una actitud arrogante o en la percepción de que merecen un trato especial.

Piensan que tienen derecho a recibir más de lo que les corresponde y esperan que los demás les traten con respeto y admiración especiales.

En ocasiones, utilizan a otros para obtener lo que quieren, mostrando poca empatía o consideración por los sentimientos ajenos, por mencionar solo algunos.

Un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México en 2023, de la doctora Leticia Hernández Valderrama, examinó la relación entre el narcisismo y comportamientos autolesivos en jóvenes.

MUCHAS PALABRAS, POCO DIAGNÓSTICO

Lo cierto es que cuando un término está tan en boca de todos, es difícil identificar quién realmente es narcisista.

La doctora Giovanna Georgina Ramírez, Profesora del Departamento de Psicología Básica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la Universidad de Guadalajara, señala que hay peligro en llamarle a todas las experiencias negativas, narcisismo.

"Sí hay un trastorno clasificado como un trastorno de la personalidad, el trastorno de la personalidad narcisista que sí necesita recibir atención que tiene rasgos que afectan a la persona y a las personas en su entorno", dice.

"Pero el término se ha popularizado hasta la banalidad, sin tener las nociones de lo que nosotros desde la salud mental entendemos como narcisismo. Una cosa es el trastorno y otra cosa son rasgos de la personalidad narcisista".

La doctora señala que abordar el narcisismo y acusar a todas las personas que cometen errores en las relaciones de ser narcisistas genera estigmas que pueden pesar de manera definitiva en la salud mental.

En una relación, una persona narcisista suele centrarse en sus propias necesidades y buscar constantemente admiración, lo que puede hacer que desatienda o minimice los sentimientos de su pareja. Tienden a manipular o controlar para mantener su superioridad, mostrando poca empatía y reaccionando de forma agresiva o defensiva si perciben críticas o amenazas a su autoestima.

"Las personas que tienen el trastorno no sienten empatía, lo que pasa en este trastorno es que en la infancia no se recibe el afecto y los cuidados que se tienen que recibir, algunos teóricos apuntan que también ocurre cuando se le presta demasiado privilegio a un niño que permanecerá buscándolo siempre en su vida. En ambos casos se trata de una persona débil en su autoestima, en el interior es frágil. Hacen una desconexión emocional para no sentir el dolor y la poca valía".

La especialista señala tres herramientas preventivas para blindarse contra el abuso narcisista: establecer límites sanos y claros en todas las relaciones, ser consciente de lo que uno es y no es y conocer y tratar las heridas de la infancia.

"Y sanarlas, porque es en esos vacíos donde el abuso ocurre".

Lo que es evidente es que un buen acompañamiento terapéutico puede sanar esas heridas. Muchas personas que han vivido abuso narcisista desde niños tardan en recuperar la confianza y han vivido tanta manipulación que les cuesta identificar qué es real y qué es una mentira.

"Por eso cuesta tanto salir de una relación así, pero es posible".

HERRAMIENTAS CONTRA EL NARCISISMO

El libro de la doctora Durvasula, ya de venta en librerías de todo el País, no trata de condenar a los narcisistas, de hecho reconoce que es prácticamente imposible cambiar a una persona narcisista y reconoce varios casos en los que sus pacientes no podían simplemente alejarse de sus vínculos abusivos, ya fuera porque son familia cercana o porque son dependientes de esas personas económicamente.

"Todas las personas necesitan ver claramente para interactuar diferente con ese tipo de relaciones. Hice el libro como una forma de decir: no necesitas sufrir para siempre si es que puedes mirar lo que te ocurre claramente", señala.

Entre los hallazgos del libro también hay un aspecto cultural del género: el narcisismo sobre todo está más asociado a los hombres que a las mujeres.

"Tiene que ver con lo que recompensamos como sociedad", dice la doctora.

"Cuando las niñas o mujeres son demasiado asertivas o expresivas solemos frenarlas. En cambio, si pensamos en la cultura deportiva masculina, por ejemplo, los niños son alentados a competir y ganar. Además no se les anima a expresar sus emociones, esa vulnerabilidad se reprime y se convierte en vergüenza, que es un elemento central del narcisismo".

Una cosa que apunta constantemente la doctora es la diferencia entre conflicto y abuso cuando se habla de narcisismo.

"Que alguien no esté de acuerdo contigo no significa que sea una mala persona; simplemente puede tener una opinión diferente", dice.

Para ello, primero, es esencial que no se ataque la esencia de la otra persona. Por ejemplo, no es lo mismo decir "eres estúpido" que decir "no estoy de acuerdo con eso" o "no creo que sea una buena idea".

"Lo primero es un ataque personal y abusivo; lo segundo se centra en la idea y fomenta un conflicto saludable", dice la experta.

Un conflicto saludable ocurre cuando dos personas se sienten escuchadas y valoradas incluso si la discusión no termina como se esperaba. El conflicto saludable es parte de una relación sana. No existe relación donde siempre haya total armonía, dice.

En cambio, en un conflicto no saludable especialmente con personas narcisistas, el ego juega un papel dominante.

"Estas personas están más preocupadas por tener la razón y, para preservar esa sensación de superioridad, pueden desperdiciar tiempo, dinero y energía, además de poner a los demás en malas posiciones y tomar malas decisiones. En un conflicto no saludable, no te sientes seguro, no te sientes escuchado, y muchas veces terminas confundido y emocionalmente bloqueado".

¿Qué es el narcisismo?

Se refiere tanto a un rasgo de personalidad como a un trastorno clínico caracterizado por una autoestima inflada, necesidad de admiración y falta de empatía.

"El término narcisista se ha popularizado hasta la banalidad, sin tener las nociones de lo que nosotros desde la salud mental entendemos como narcisismo. Una cosa es el trastorno y otra cosa son rasgos de la personalidad narcisista".

Giovanna Georgina Ramírez, Profesora del Departamento de Psicología Básica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la UdeG.