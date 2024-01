Alerta la UNAM sobre miel ´pirata´

Una cantidad importante de la miel que se consume en el país no es natural y ello puede afectar la salud, ya que podría estar adulterada con endulzantes o ser una mezcla de algún edulcorante con saborizante y colorante, aseguró Liborio Carrillo Miranda, técnico académico titular B en el Centro de Enseñanza Agropecuaria y responsable del Módulo de Apicultura de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, de la UNAM.

A través de un comunicado, resaltó que adquirir miel de calidad tiene beneficios para la salud y también impacto social porque si se consume pura se ayuda a un apicultor que vende su mercancía a un precio adecuado.

"A muchos les compran por debajo del costo de producción y no se dan cuenta porque no hacen números, por lo que terminan regalando su mano de obra", dijo el académico universitario, quien aseguró además que en México su ingesta es baja, está en aproximadamente 236 gramos per cápita.





¿Cómo puedo detectar si la miel es natural o adulterada?

Precisó que pruebas rápidas y sencillas permiten detectar la presencia de ciertas sustancias, lo que determina si es natural, está adulterada o si es una mezcla de azúcares con saborizante y colorante.

Dos de los azúcares empleados en la fabricación de la miel artificial son la glucosa y fructosa industriales, productos obtenidos de la harina de granos como el maíz o arroz. Ambos se generan mediante un método de producción limpio donde el azúcar sale de forma líquida, sin aminoácidos ni minerales, a diferencia de la natural, que sí los presenta por el proceso realizado por las abejas al convertir el néctar en miel.