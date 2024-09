Yunes Márquez en espera de invitación para sumarse a Morena: Monreal

El senador de Morena, Saúl Monreal no descartó que Miguel Ángel Yunes Márquez se sume a la bancada del oficialismo, luego de su apoyo a la reforma judicial, y ante futuras reformas constitucionales que se votarán en el pleno.

"La verdad hay un reconocimiento y se está valorando, el mismo coordinador es el que debe tomar esa decisión y si él aceptara, no sé, tiene tres opciones, porque ya no está en el PAN, tiene la opción del Verde, PT o Morena".

En entrevista dijo que finalmente será decisión de Yunes si se suma a Morena o se vuelve independiente. "Más bien hay que preguntarle a él".

"Hay un reconocimiento, hay que esperar y de mi parte yo le reconozco la voluntad que tuvo, el voto que nos dio a Morena y eso a lo mejor es un primer paso", agregó.

Cuestionado sobre si el voto de Yunes que otorgó para la reforma judicial le da un sitio en Morena, apuntó: "No sé, la verdad no sé, no soy yo para decirlo o comentarlo".

"Yo creo que no estaría mal y, le voy a decir por qué, porque vendrán futuras reformas constitucionales y necesitamos... dijo a lo mejor pudiera darse. Pero, no depende de mí", contestó.

Reiteró que la decisión de incorporarlo a la bancada de Morena es de Adán Augusto López Hernández, líder de la fracción.