Yo no voy a tomar decisiones a lo güey.-Xóchitl

CIUDAD DE MÉXICO.-La senadora y aspirante presidencial de la Oposición, Xóchitl Gálvez, prometió ante expertos en energías que ella no derrochará el dinero público ni tomará decisiones a ciegas.

"Yo no voy a tomar decisiones a lo güey porque ya se han tomado muchas. En serio, yo dejaría de hacer dos cosas: dejar de gastar dinero a lo pendejo y tomar decisiones a lo güey", sostuvo.

En su participación en el Congreso Conjunto de Asociaciones de Energía, en el centro financiero Banamex, Gálvez expuso casos donde el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador decidió asuntos desde la ideología y sin consultar a expertos.

La legisladora acusó que esto ha llevado a aumentar la contaminación y encarecer obras como la refinería de Dos Bocas, inaugurada del año pasado, pero que aún no refina.

"La traigo atravesada, es que ya vamos en 18 mil millones de dólares y vi guardadito decir 170 mil millones en la Secretaría de Energía. Tengo la impresión de que va a ir para Dos Bocas y entonces tendríamos que hablar de 24 mil millones de dólares (el costo) en una refinería. ¡Es una locura! Hubieras comprado tres Deer Park", afirmó.

La aspirante comentó también que hay en el día tuvo una reunión con los dirigentes del Frente Amplio por México con la idea de armar un Gobierno de coalición, de ganar el próximo año, aunque no comentó más sobre esta propuesta.

"Pienso que esta alianza de tres partidos se tiene que traducir en dejar atrás el presidencialismo. No me gusta el presidencialismo, no me gusta que un hombre o una mujer tomen todas las decisiones cuando tiene que ver participación de los ciudadanos, participación de personajes capaces, brillantes, y que nunca más volvamos a tener improvisados en la política", sostuvo.

La panista estuvo acompañada por el ex Secretario de turismo Enrique de la Madrid y la senadora panista Josefina Vázquez Mota, integrantes de su equipo.