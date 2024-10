Afirma Taddei que privilegiará consenso antes que 'dedazo'

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, aseguró que usará su nueva facultad para elegir los cargos de primer nivel del organismo como última salida si la mayoría de consejeros se resisten al acuerdo.

Actualmente, de las 16 direcciones, coordinaciones y unidades del INE, 10 son encargados de despacho debido a que Taddei no logró el aval de 8 de los 11 consejeros. Tampoco hay titular de la Secretaría Ejecutiva, que, de acuerdo con la nueva norma, también requiere 8 de 11 votos para su colocación.

En conferencia de prensa, Taddei aseguró que por el momento "debe de reinar la prudencia", por lo que no hará nuevas propuestas para nombrar a funcionarios de primer nivel y los encargados se mantendrán hasta llegar a un acuerdo.

¿Su nueva facultad la ejercerá como última vía?, se le insistió.

"Pues claro, o sea, a ver, hay que privilegiar siempre el consenso, siempre. Si hay una disposición de llegar a acuerdo por una sola parte, pues es imposible que se llegue a acuerdo.

"Claro que todos tenemos que poner en la mesa la disposición de llegar a un consenso, sin eso no se avanza, a menos que negocies de otra manera y a eso sí, no estoy dispuesta", apuntó.

La consejera negó gestionar con Morena la incorporación de un artículo para otorgarle la atribución de nombrar a titulares de direcciones, coordinaciones y unidades técnicas sin el aval de la mayoría de los consejeros, como indicaba la legislación.

De acuerdo con legisladores, el consejero Jorge Montaño, cercano a Taddei y presidente de la comisión que organiza la elección al Poder Judicial, cabildeó el cambio en la legislación con el ex diputado Hamlet García, quien es el enlace con el INE por parte del coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, para el proceso judicial.

La sonorense reconoció que desde que llegó al INE se le ha vinculado con Morena, pero argumentó que esa misma situación se ha repetido con sus antecesores.

"A esta presidencia la han empatado con Morena y con el 'amor con amor se paga', a la presidencia anterior la empatan con el PRIAN, a la presidencia de más antes la empatan con el PRI y el PAN y el PRD. Son los temas que forman parte de la conversación pública, pero eso no es lo que define.

"No pudiéramos llegar al absurdo de pensar que el Poder Legislativo estaría a disposición del Instituto, me parece un absurdo enorme llegar a pensar, siquiera eso", indicó, por lo que pidió buscar en otro lado las respuestas del por qué incorporar en la ley un tema que no tiene que ver con la elección judicial.

La reforma también faculta a la Junta General Ejecutiva, presidida por Taddei e integrada por la secretaría ejecutiva y las direcciones, a tomar decisiones técnicas y operativas, que son facultad del Consejo.

Sin embargo, la presidenta aseguró que las decisiones clave siguen en manos del Consejo.

"Yo debo de ser muy clara en esto. Las atribuciones del Consejo General quedan incólumes. Esa colegialidad queda intacta", añadió.

La consejera Carla Humphrey insistió en que fue una reforma inexplicable, porque no tiene que ver con la elección judicial.

"A mí me parece que no tiene ningún caso tener ninguna plática (con Taddei) respecto a este tema. La Presidencia no es la jefa o el jefe de clase de los consejeros electorales, su voto no vale más que el voto de ninguna consejera electoral, que es una primera entre pares, que tiene atribuciones distintas, pero pues hasta ahí", apuntó.