No ceder a elogió fácil, pide la Oposición a Sheinbaum

A unas horas de que Claudia Sheinbaum reciba la constancia que la acredita como Presidenta electa, la Oposición parlamentaria apremió a la morenista a ser Mandataria de todos los mexicanos y a romper las cadenas que el Gobierno saliente mantiene con el narco.

En el seno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, diputados y senadores de Morena, PT y Verde Ecologista exaltaron jubilosos la figura de Sheinbaum y auguraron que la doctora se concentrará en atender a las mujeres.

"Las niñas de México pasarán sus primeros años de vida con una mujer como Presidenta y eso bañará de posibilidades su destino", celebró el diputado petista Benjamín Robles.

"Claudia Sheinbaum Pardo significa desde ya, para México, un hito que ha de quedar marcado para siempre en la historia nacional y en la historia personal de cada uno de nosotros".

Otro tono empleó la senadora priista Beatriz Paredes Rangel, para quien es necesario que los correligionarios de Sheinbaum "tengan la sabiduría para que el elogio fácil y la cortesanía no enceguezcan su inteligencia --que la tiene-- y le permitan asumir la responsabilidad como Presidenta de la República para que sea jefa del Estado mexicano y Presidenta de todos los mexicanos".

La tlaxcalteca dijo que sería deseable que los mexicanos recuperen "a una titular del Poder Ejecutivo que sea interlocutora de todos y no solo interlocutora de los afines. Ojalá exista la posibilidad de que la primera mujer Presidenta tenga la grandeza de la autocrítica y no sólo la posibilidad de mirarse al espejo con una sonrisa".

Por Movimiento Ciudadano, la senadora Ruth Alejandra López Hernández exigió a Sheinbaum que reconozca los triunfos que "todavía algunos morenistas regatean", como los de sus correligionarios Pablo Lemus en Jalisco y Verónica Delgadillo en la capital, Guadalajara".

"Esperamos que en esta nueva administración cambien las coordenadas y las formas de hacer política, que se deje de lado la arrogancia y se abra paso al diálogo". Por lo pronto, López Hernández aseguró que el movimiento naranja estará "siempre dispuesto al diálogo y la construcción democrática".

"Para México se viene una etapa próspera, desarrollo, igualdad, de beneficio no sólo para las mujeres, sino para todos los mexicanos", auguró la senadora petista Geovanna Bañuelos.

"Viene la nueva era, la era de las mujeres en el poder: llega Claudia Sheinbaum y con ella llegamos todas", avizoró la senadora morenista Antares Vázquez.

Por el PAN, la senadora Kenia López Rabadán dijo que esperaba que "la primera mujer Presidenta rompa las cadenas que este Gobierno tiene con el narcotráfico. Ojalá la señora Sheinbaum no le siga entregando el País al narco. Ojalá, y por el bien de México, esa componenda brutal, que sabemos se tiene, no la continúe por el bien de hombres y mujeres".

La vicecoordinadora del grupo apremiaría también a la doctora Sheinbaum "a no destruir el Poder Judicial. No deje que el Poder Judicial se tenga que comprar en una elección. No destruya a un Poder con tal de tener más poder. Se lo digo a la primera mujer Presidenta".