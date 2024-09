Niega Sheinbaum tensión por reforma judicial

La Presidenta electa Claudia Sheinbaum afirmó que no hay tensión política tras la reforma al Poder Judicial, aun cuando sigue habiendo oposición a la misma. "No hay tensión política", sostuvo Sheinbaum en la casa de transición.

"Hay oposición (a la reforma), pero eso no quiere decir que haya tensión, es parte de la normalidad democrática, no tiene problema".

"¿(Ni) por parte de los opositores?", se le preguntó en conferencia de prensa.

"No, no hay tensión, hay quien no está de acuerdo, hay democracia, no todos pensamos igual y qué bueno", recalcó la morenista.

Sheinbaum reiteró que la 4T es mayoría en el Congreso y aprobó la reforma judicial porque el pueblo de México lo decidió así.

"No es una mayoría impuesta, sino es una mayoría que viene de un proceso democrático, que fue la elección del 2 de junio", abundó.

"Ya hay oposición a esta reforma que se manifestó".

La próxima Presidenta agregó que no está de acuerdo en que las protestas se hagan, por ejemplo, rompiendo vidrios.

"Nuestro movimiento siempre fue pacífico", comparó.

La ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México destacó que en octubre próximo iniciará el proceso de renovaciones del Poder Judicial, porque así lo establece la reforma constitucional.

"Entonces, va venir el proceso y lo que le toque al Ejecutivo pues hay que acompañarlo porque van a venir convocatorias", recordó.

"El Senado tiene que emitir su primera convocatoria en octubre y a partir de ahí lo que le toca El Ejecutivo, (...) a la Presidenta y al gabinete, pues ya nos va a tocar desarrollarlo pero no hay tensión", enfatizó. ¿Reforma para las fiscalías? Después La Presidenta electa fue cuestionada si en su Gobierno impulsará una reforma a las fiscalías, como sugirió el Ministro en retiro Arturo Zaldívar.

Sheinbaum dijo estar de acuerdo con una reforma a las fiscalías, pero hay que esperar, pues primero se tendrá que implementar la reforma judicial.

"Sería después, por lo pronto (...) viene algo muy importante: las leyes secundarias de la reforma judicial, eso es muy importante", expresó.

"Todo eso tiene que legislarse, eso es, digamos, va a ser antes que esta reforma que está planteando el Ministro; se planteó en el periodo de la campaña, en los diálogos por la transformación. Yo estoy de acuerdo, pero hay que esperar un poquito para su presentación".

La morenista aclaró que no tienen trabajada la eventual reforma al Ministerio Público, aunque abarcaría a la justicia cívica, las defensorías y las fiscalías.

"Se está trabajando, todavía no hay una propuesta", dijo.