Polémica por gastos falsos: Sergio Gutiérrez Luna aclara acusaciones

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, afirmó que los boletos con los que acudió a una fiesta de la Fórmula 1, el año pasado, fueron una cortesía de la empresa Club 51.

"El club 51 ha entregado cortesías a diferentes personalidades, entre otras a mí, es decir, fueron unas cortesías las que me dieron para asistir a ese evento, y no ese dinero que se dice qué cuesta", comentó en entrevistas con EL UNIVERSAL.

En redes sociales se difundió un video sobre la asistencia de Gutiérrez Luna y su esposa Diana Karina a la fiesta VIP de la F1, y cada boleto tiene un valor de 170 mil pesos, además, señalaron al legislador morenista de pagar más de 300 mil pesos por ellos.

También se refirió que los datos publicados sobre el costo de la ropa y accesorios que utilizan él y su esposa, la diputada Diana Karina Barreras, y aseguró que son falsos y parte de una campaña para deslegitimar su labor.

"Es una campaña orquestada por la derecha, donde claramente quieren deslegitimar a cuadros de la cuarta transformación, llena de mentiras", dijo.

Y explicó que un reloj que le adjudicaron en una publicación, con un valor de casi 700 mil pesos, no existía cuando se tomó la foto que se publicó.

"Dicen que soy dueño de un reloj que cuesta casi 700 mil pesos, es absolutamente falso, porque además es imposible, señalan que aparezco en una foto con un reloj, al lado de Ozzy Osbourne y que ese reloj es uno que ellos ponen en una publicación, este reloj que ellos ponen es un reloj que se hizo en marzo del 2025. Y mi foto con Ozzy Osbourne es del concierto que dio en México, en mayo del 2018. Tendría que haber viajado en el tiempo, para en el futuro haber comprado ese reloj", explicó.

Añadió que los zapatos que utiliza tampoco cuestan 20 mil pesos, sino dos mil pesos; y que los accesorios y ropa de su esposa tampoco son de lujo.

"A mi esposa le señalaron un sombrero de 33 mil pesos, cuando en realidad lo compré en una tienda de Hermosillo, cuesta mil pesos, le señalan sobre un anillo que según ellos costó un millón 100 mil pesos, es un anillo que tiene desde hace de 13 años, cuando nos casamos, tenemos 13 años de casados. Le señalan blusas de 47 mil pesos, cuando en realidad cuestan menos de mil pesos", detalló.

Finalmente, ofreció una disculpa a las personas afines a Morena, que se hayan sentido agraviadas por la información publicada, que, repitió, es parte de una campaña en su contra.

"A ellos, con mucha humildad, si así fue, les ofrezco una disculpa, porque siempre es importante reivindicar a nuestro movimiento, si algo que a partir de lo que hicimos, descontextualizado y magnificado se distorsionó, es importante decirles que nos disculpen, que eso no debe percibirse así, que la derecha está haciendo este trabajo para tratar de desprestigiarnos y que confíen en que no los vamos a defraudar", dijo.