Anuncia PAN resistencia contra reforma judicial

Diputados locales y federales panistas, y la dirigencia estatal del PAN, anunciaron acciones de resistencia contra la reforma judicial del Presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que implicaría promover una acción de inconstitucionalidad.

El miércoles la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión avaló con los votos de Morena y sus aliados, una reforma constitucional que establecerá la elección de jueces, Magistrados y Ministros mediante voto directo y en las urnas.

La resistencia panista fue anunciada este jueves en el Palacio Legislativo de Jalisco por los diputados federales Miguel Ángel Monraz, Paulina Rubio, Omar Borboa y Mario Íñiguez, así como los legisladores locales Claudia Murguía, Antonio Chávez y Abel Hernández; además del dirigente estatal del PAN, Juan Pablo Colín, y el secretario general del partido, Adenawer González.

"Lo que estamos defendiendo es el derecho constitucional que tenemos todos los mexicanos a que la justicia sea impartida de manera libre, que la justicia no se base en la popularidad de quien pretenda impartirla, sino que se base en la ley y en la Constitución", expuso la coordinadora de la bancada panista en el Congreso de Jalisco, Claudia Murguía.

"Este es el inicio de la resistencia que vamos a mostrar de cara a lo que se viene, el País que hoy conocemos va a cambiar, nos tocará a algunos en la próxima Legislatura debatir respecto de la homologación en lo que toca al Poder Judicial local, pero hoy plasmamos la ruta de la batalla que vamos a dar; en Jalisco, Morena no entra", acotó.

Los panistas, además, sostuvieron que este viernes que se pretende sesionar en el Congreso de la Unión para la validación de la reforma constitucional que enmarca a la reforma judicial, no asistirán.

"Están en riesgo nuestras libertades, nuestros derechos, nuestra democracia. Un Gobierno que ha utilizado todos los recursos a su alcance para presionar, coaccionar, intimidar a quienes no piensan como él, y en esta reforma fue claro que no quisieron escuchar, quisieron borrar toda marca que no les permitiera esta reforma ser aprobada en sus condiciones", señaló el legislador federal Miguel Ángel Monraz.

"Lo que vamos a presentar tiene que venir después de la publicación de la reforma (). Estaremos interponiendo los recursos legales necesarios como la acción de inconstitucionalidad, y vendrá la lluvia de juicios de Amparo", dijo por su parte la diputada federal Paulina Rubio.