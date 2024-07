Claudia no es fifí; está garantizado el relevo.- AMLO

La virtual Presidente electa Claudia Sheinbaum se comprometió a continuar con los programas y proyectos comprometidos por el Presidente Andrés Manuel López Obrador con el pueblo yaqui. "Vamos a darle continuidad a todo lo que se mencionó aquí, no solamente en las demandas, en las exigencias, en los planteamientos que han hecho, sino también en la forma en la que se va a trabajar, siempre consultando, trabajando de forma común", dijo la morenista.

"Me comprometo a seguir con la reforma constitucional que fue planteada por ustedes, la vamos a lograr ahora que tenemos la mayoría calificada en el Congreso y continuar con el Plan de Justicia para el pueblo yaqui y con los planes de Justicia para todos los pueblos originarios de nuestro país".

La iniciativa de reforma constitucional y legal sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano plantea establecer las características para el ejercicio de la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas de todo el País, así como reconocerlos como sujetos de derecho público con capacidad jurídica para recibir y administrar de manera directa recursos públicos.

"Vamos a seguir honrando la historia de resistencia y de dignidad del pueblo Yaqui, los pueblos originarios y afromexicanos, reconocer sus derechos inalienables, refrendo ese compromiso, mi compromiso de continuar trabajando con ustedes, nunca más un México sin sus pueblos indígenas, nunca más un México que niegue sus propias raíces, nunca más un México que incumpla la justicia para ningún mexicano o mexicana que viva el pueblo yaqui", expresó Sheinbaum.

La sucesora del Presidente López Obrador fue recibida en la ramada donde los gobernadores de los ocho pueblos yaquis toman las decisiones de sus proyectos.

Por primera vez una mujer tomó lugar en el sitio de los líderes como próxima Presidenta.

Ahí los gobernantes aplaudieron la suscripción de un decreto para la restitución de 12 mil 978 nuevas hectáreas para el pueblo yaqui, y con estas suman 45 mil 476 restituidas los yaquis.

Quince mil hectáreas más que el decreto original firmado por Lázaro Cárdenas y más del doble del compromiso suscrito en el Plan de Justicia.

También siguen los avances de la construcción del acueducto que va a dar al pueblo yaqui 200 litros por segundo, además de la administración del Distrito de Riego 018, en vías de conclusión.

El Gobierno federal dio más de 160 mil millones de pesos para diversos proyectos como la Universidad del Pueblo Yaqui, comedores escolares de la niñez indígena, unidades médicas rurales y casas de salud, además de apoyos para la actividad agrícola, pesquera y ganadera.

López Obrador prometió volver antes de que termine su gobierno con dos condiciones, la primera que sea acompañado por Sheinbaum y la segunda que la Conagua concluya el acueducto y el distrito de riego.

"También vamos a aprovechar para que inauguremos la Universidad y los recursos que hacen falta, también para revisar todas las obras de vivienda que se están construyendo, la red de agua para los pueblos y aprovechamos para inaugurar el hospital del IMSS Bienestar", prometió el tabasqueño.

Me da mucho gusto estar con ustedes y que no hay nada que preocuparse, está garantizado el relevo y va a haber continuidad en todos los programas de Bienestar para nuestro pueblo (...) viene (Sheinbaum ) desde jovencita luchando por la justicia, no es fifí, sí se entiende verdad, ella siempre luchó por los pobres, por los necesitados, por las causas justas