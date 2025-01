Deja INE solos a OPLES en cómputos de elección judicial

CIUDAD DE MÉXICO.- Al carecer de dinero y tiempo, el INE dejará solos en sus cómputos a los 17 institutos electorales locales que también realizarán el 1 de junio su elección de juzgadores estatales.

La comisión que organiza la elección judicial aprobó las directrices para apoyar a los Organismos Públicos Locales (OPLES) en 11 de 12 tareas en la organización de su proceso.

Sin embargo, no les brindará asesoría y acompañamiento técnico en los cómputos de los resultados, como suele hacerlo en todas las elecciones estatales.

"Para el INE no es posible brindar el acompañamiento técnico y asesoría a los OPL, ya que no se cuenta con los recursos materiales, ni humanos, así como tampoco con el tiempo suficiente.

"Debido a que todos los recursos con los que cuenta se encuentran enfocados en el diseño, implementación y operación del procedimiento operativo y recursos asociados para el desarrollo de los cómputos de la elección judicial", indica el documento aprobado.

Las entidades que tendrá elecciones de juzgadores locales este año son: Michoacán, Durango, Tamaulipas, Tlaxcala, Tabasco, Aguascalientes, San Luis Potosí y Coahuila.

Así como la Ciudad de México, Chihuahua, Veracruz, Sonora, Baja California, Estado de México, Quintana Roo, Colima y Zacatecas.

En el acuerdo de la comisión, que aún deberá ser debatido por el Consejo General, se aclara que el cómputo que realizará el INE de los resultados de la elección de juzgadores federales es un "modelo único", que no podría replicarse a otros casos.

Incluso, argumenta, el cómputo que realice el Instituto también será diferente al que ha realizado en elecciones anteriores.

"Y cuyas diferencias fundamentales se originan a partir de aspectos sustantivos como el tipo y número de candidaturas a elegirse por cada cargo, así como la representatividad territorial o inexistencia de ésta según el cargo a elegirse, a lo que se suma la necesidad de implementar de un marco geográfico electoral específico para este proceso electoral, así como de la aplicación de criterios distintos para determinar la validez de los votos", justifica.

Esto, al ser una elección con características diferentes a las locales.

Por ello, argumenta, los instituto electorales locales deberán diseñar sus propios procedimientos para el desarrollo de los cómputos de las elecciones, pues no pone en riesgo los principios en la materia.

"Los OPL deberán desarrollar modelos particulares que atiendan la especificidad de las elecciones bajo su responsabilidad. En este sentido, no sólo no existe la viabilidad para ejercer un acompañamiento técnico y normativo, sino que el Instituto no está obligado a brindarlo", insiste.

El INE sí respaldará a los institutos en ubicación de casillas y bodegas electorales, integración de mesas directivas, observación electoral, radio y televisión, fiscalización, lista nominal, documentación, acreditación de visitantes extranjeros, y participación ciudadana.