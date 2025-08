Solicitud de desafuero contra líder del PRI desata polémica

"Alito" Moreno acusa persecución política por solicitud de desafuero

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que la nueva solicitud de desafuero en su contra no es otra cosa que una persecución política para callarlo y doblarlo.

"El régimen de Morena ha desatado una persecución política brutal en mi contra. Usan las fiscalías como garrote para tratar de intimidar a quienes nos oponemos, no para impartir justicia. Quieren desviar la atención de su pacto con el crimen organizado y del desastre en que tienen a México.

"Me quieren callar, me quieren doblar, ya lo intentó el narco presidente López Obrador y no pudo, votamos en contra de todas sus reformas, así que se van a seguir topando con pared. ¡No me van a quebrar, valor es lo que me sobra!".

Moreno Cárdenas aseguró que es un mexicano que ama a su país y que no se esconde.

"No tengo miedo. Cuando se lucha por la ciudadanía, no hay amenaza que te detenga", expresó.

El líder tricolor advirtió que seguirá denunciando lo que considere que haga mal Morena.

"Porque estos narcopolíticos de Morena le han hecho un daño profundo al país y no pueden quedar impunes. No vamos a permitir que sigan actuando con cinismo y poder absoluto, como si México les perteneciera. Vamos a enfrentarlos con la verdad, con valor y con la ley en la mano. Este narcopartido está asesinando a México. Y mi voz no se va a apagar, ni aquí ni en ninguna parte del mundo", concluyó.