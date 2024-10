El PJ se niega a entregar información para elección.- Noroña

El Presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, denunció que el Poder Judicial se ha rehusado a entregar información necesaria para elaborar y emitir la convocatoria con la que se eligirá a juzgadores en junio del próximo año.

"El Poder Judicial se niega a entregar la información que tiene que entregar. Está dando respuestas burocráticas, está poniendo obstáculos y si nada pudo parar la reforma al Poder Judicial, no será la reticencia del Poder Judicial lo que hará que no se instrumente la reforma porque, el primer domingo de junio de 2025 se elegirá por voto universal, secreto y directo a las personas juzgadoras", sostuvo.

En rueda de prensa, Fernández Noroña informó que llamaría por el "teléfono rojo" a la Ministra Norma Piña, Presidenta de la Suprema Corte de Justicia, para conminarla a que entregue la información.

"Es parte de la resistencia que el Poder Judicial tiene a la reforma constitucional aprobada", enfatizó el senador, quien explicó que desde el 18 de septiembre la Cámara alta había enviado un oficio a Piña para solicitarle la información.

Fernández Noroña dijo que el secretario técnico de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados se había presentado ayer en la sede de la Corte para solicitar la información, pero fue atendido como "un pedigüeño" afuera de la SCJN y le dijeron que por ley tenían 15 días hábiles para responder.

"Hay información que es pública, pero hay cosas que no son públicas. Esa información la tiene el Consejo de la Judicatura; si no dan esa información, la convocatoria no se retrasará, de ninguna manera: se emitirá en tiempo", expuso Fernández Noroña.

"Lo que estoy planteando es que hay reticencia del Poder Judicial; les pasa como a los enfermos terminales que no quieren darse cuenta que por más que tienen el diagnóstico y el médico ya les dijo que ya se lo chupó la bruja, de todos modos se enojan con el médico".