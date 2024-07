Elecciones en EU: Michelle Obama ganaría a Trump, revela encuesta

En medio de la desesperación tras el desastroso desempeño del presidente estadounidense, Joe Biden, en el debate del 27 de junio contra el exmandatario Donald Trump, una encuesta revela a la única persona que podría ganar al republicano en las elecciones de noviembre: Michelle Obama.

La encuesta, realizada por la agencia Reuters e Ipsos, dice que en un enfrentamiento entre la exprimera dama y el republicano, ella ganaría por un margen de 50 contra 39. La encuesta se aplicó a mil 70 estadounidenses en todo el país.

CNN publicó su propio sondeo, en el que no incluyó a Michelle, y los incluidos, todos, pierden ante Trump. Quien mejor resultados obtuvo es la vicepresidenta Kamala Harris, con 45% de intención de voto, contra 47% de Trump (el presidente Biden tiene 43% de intención, contra 49% del magnate); el gobernador de California, Gavin Newsom, tiene 43%, contra 48% del exmandatario; mismas cifras tiene el secretario de Transporte, Pete Buttigieg; la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, tiene 42%, contra 47% de Trump.

Sin embargo, Michelle Obama ha descartado de tajo ser candidata presidencial. En marzo pasado, en una declaración enviada a la cadena NBC News, Crsytal Carson, directora de comunicaciones de la oficina de la exprimera dama, dijo: "Como Michelle Obama ha expresado varias veces a lo largo de los años, no se postulará a las elecciones presidenciales". Agregó que "la señora Obama apoya la campaña de reelección del presidente Joe Biden y de la vicepresidenta Kamala Harris".

Incluso desde antes de que Barack Obama dejara la presidencia, en 2016, Michelle Obama expresaba su claro rechazo a contender no sólo por la presidencia, sino por cualquier cargo político. "No, no, no voy a hacerlo", decía, argumentando que no expondría a sus hijas Malia y Sasha a una situación así de nuevo. "Ellas lo han manejado con gracia y compostura, pero ya es suficiente. Suficiente", señaló en su momento.

Tras lo ocurrido en el debate, Barack Obama fue de los primeros en expresar su apoyo a Biden, restando importancia a lo que consideró fue simplemente una "mala noche".