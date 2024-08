Mauricio Vila descarta "brincarse" a Morena en el Senado

El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila negó que vaya a sumarse a Morena y aliados en la votación de las reformas presidenciales que se avecinan.

Entrevistado en el Senado, a donde asistió a tramitar su registro como integrante de la nueva legislatura, el mandatario yucateco afirmó que quienes piensan que porque se lleva bien con el presidente Andrés Manuel López Obrador va a traicionar los postulados del PAN y saltar a otra bancada, se equivocan.

"Soy militante del PAN desde hace más de 20 años, el PAN me ha dado la oportunidad de ser diputado local, alcalde de Mérida, gobernador y ahora senador y yo voy a estar en la bancada del PAN defendiendo los ideales, los principios del Partido Acción Nacional y sobre todo también las promesas de campaña del PAN, el tema de la autonomía del Poder Judicial, la autonomía de los órganos autónomos -valga la redundancia- van a ser partes fundamentales de las decisiones que vamos a estar tomando en el Senado.

"El que crean que, porque tuve una buena relación con el presidente, al cual le agradezco mucho todo el trabajo que hicimos juntos en Yucatán, implica que uno se va a cambiar de partido político, pues creo que no nos conocen, ni la trayectoria que tenemos ni el trabajo que hemos estado haciendo en Yucatán", enfatizó.

Ante la insistencia de los reporteros, Mauricio Vila dijo que no se ve en Morena. "Yo me veo en el PAN, como me he visto desde hace 22 años, y decirles que yo platico con muchos actores políticos, pues la política es eso, es platicar, es dialogar, pero siempre muy firme en nuestras convicciones", recalcó.

Por otra parte, indico que no le interesa competir por la Presidencia del PAN e informó que este miércoles solicitará licencia como gobernador de Yucatán para poder rendir protesta como senador de la República el próximo jueves.