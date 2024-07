Elección de integrantes del PJ será gradual y rápido: Ernestina Godoy

Las elecciones para sustituir a los integrantes del Poder Judicial (PJ), derivado de la reforma constitucional, debe ser gradual, pero no tardar décadas, señaló Ernestina Godoy, próxima consejera jurídica de la Presidencia en la siguiente administración federal.

En el foro sobre la reforma al Poder Judicial, realizado en el Centro Expositor de Puebla, planteó que dichas modificaciones deben realizarse entre el 2025 y el 2027, aunque dejó abierta la posibilidad de alargar más dicho período.

"Esa gradualidad no puede ser a 40 años, a 50 años, como ha habido también propuestas. Este tema de la gradualidad no es que no se mueva una letra o una coma, se está enlistando y ahí la convocatoria es que seamos creativos para ver cómo puede ser aplicada esta gradualidad, sin que pierda el sentido de urgencia de la modificación del Poder Judicial federal y local. Lo dije a 2027, vamos viendo, pero tenemos que hacerlo rápido", expresó.

Añadió que la elección popular de ministros, magistrados y jueces es viable, porque se aplica en los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y el Judicial no se rige por un marco legal diferente.

"El Poder Judicial no constituye ni es un poder diverso especial. El Poder Judicial debe estar sujeto a un marco legal que el poder Constituyente le permite. El Poder Judicial, como los otros poderes de la unión, debe sujetarse a la forma y términos que el pueblo, como soberano, determine su forma de organización", expuso.

Afirmó que los foros realizados por la Cámara de Diputados no serán en vano, porque se incorporarán algunas propuestas a la iniciativa del presidente López Obrador.

"No es un ejercicio vacío, no es un ejercicio en vano, han estado sistematizando muchas de las opiniones que se han vertido a lo largo y ancho de todo el país, en los distintos temas que se han ido trabajando", aseguró.