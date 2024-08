Impugnará ahora MC elección de Monterrey ante Sala Regional

Tras el fallo de los magistrados del Tribunal Estatal Electoral en el que mantuvieron los resultados de la elección en Monterrey a favor del candidato Adrián de la Garza, Movimiento Ciudadano señaló que acudirá a impugnar la elección ante la Sala Regional Monterrey.

En una rueda de prensa, la Diputada Sandra Pámanes, junto con el dirigente del partido Miguel Sánchez, argumentaron que no entendieron la decisión de los magistrados a pesar de que presentaron pruebas que comprobaron la supuesta intervención de los ministeriales en la elección.

"El día de hoy el Tribunal tomó una decisión, una decisión que no entendemos por qué la consideró de esta manera", dijo Pamanes,

"El Tribunal determinó que no es delito golpear personas, que no es delito quemar carros, que no es delito encarcelar inocentes, el Tribunal determinó también que no es delito que ministeriales entren armados a las casillas".

"Que no es delito que ministeriales rompan una cadena de custodia dentro de los paquetes electorales, que no es un delito que ministeriales manipulen material electoral, que no es un delito robarse la elección", agregó.

La diputada emecista dijo que en cuanto sean notificados acudirán a la Sala Regional del Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación.

Además, señaló que pondrán una denuncia contra los priistas Lorena de la Garza y Adrián de la Garza en la Sala Especializada de Delitos electorales por violencia política en razón de género contra Mariana Rodríguez.