Pide Cárdenas no favorecer a nadie para dirigencia del PAN

Tras anunciar su respaldo a la postulación de Adriana Dávila en la carrera por la dirigencia nacional del PAN, el ex Gobernador de Jalisco, Alberto Cárdenas, demandó a funcionarios públicos y dirigentes del blanquiazul que no busquen favorecer a algún candidato en contienda.

En conferencia de prensa, Cárdenas Jiménez dijo que los panistas buscarán salir unidos de la elección que se celebrará el 10 de noviembre, aunque la pelota para lograr esa unidad se encuentra en la cancha del grupo que controla actualmente el Comité Ejecutivo Nacional del PAN.

"Pedimos aquí de manera muy explícita que se abstengan los Alcaldes, los diputados locales y federales, senadores que pertenecen a esa red construida, ex profeso, para que no amaguen, para que dejen en libertad plena y sobre todo también las dirigencias municipales, estatales y nacionales, de que no intervengan", dijo el también ex Secretario de Medio Ambiente federal.

"Si esto se llega a dar, ellos están poniendo el riesgo por delante de todo un proceso que México necesita que salga bien".

Cárdenas Jimenez, quien fue acompañado por panistas como Pilar Pérez Chavira, Margarita Licea, Susana Mendoza, Antonio Miranda y Absalón García, dijo que la condición para que el PAN pueda salir de este procesa será que la militancia albiazul vote en libertad por la persona que deberá llevar las riendas del partido en los próximos años.

"Si queremos salir todos unidos, que se deje la conciencia libre. Estamos seguros que la gran mayoría de panistas están súper conscientes que Adriana es la candidata que nos puede sacar adelante", dijo Alberto Cárdenas al compartir 10 razones para apoyar a la tlaxcalteca.

"Con el equipo que está bajo los hilos de la estructura nacional, va a ser más de lo mismo. Por eso requerimos aquí que los panistas en verdad se avienten, se aboquen a dar esta lucha también igual que todos nosotros".

El ex mandatario estatal dijo que Dávila podría visitar Jalisco en los próximos 10 días, ya que es uno de los Estados más importantes del país.