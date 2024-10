Oposición lamenta que Claudia Sheinbaum se cierre al diálogo

Senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano lamentaron la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de no dialogar directamente con la oposición y que sea la Secretaría de Gobernación la que tenga esa interlocución.

En entrevista, la senadora Carolina Viggiano, secretaria general del PRI, calificó de "soberbia" la postura de la mandataria, ya que la oposición, dijo, representa "prácticamente" la mitad de las mexicanas y mexicanos.

"Lamento mucho que la presidenta de México diga eso, porque es la presidenta de todos los mexicanos, no de Morena. Es la presidenta del Estado mexicano, es la presidenta de todos, la jefa del Estado mexicano. Su antecesor se condujo siempre como dirigente de un partido y como caudillo. Ojalá que ella sea jefa del Estado mexicano. (...) Se me hace muy soberbia su actitud, y si ella hace eso los de abajo van a hacer lo mismo, porque ella es la dirigente, ella es la jefa, entonces van a hacer lo mismo", apuntó.

Dijo que esta actitud "no abona" en beneficio de nadie, pues los partidos de oposición tienen la disposición de ayudar al gobierno federal a resolver los problemas que enfrenta y que le heredó el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

"Que quede muy claro, va a tener muchas crisis durante su gobierno, muchas crisis. Realmente le heredaron un país atorado con alfileres, entonces va a tener muchos problemas. Entonces nosotros siempre estaremos dispuestos a trabajar por México", afirmó.

Carolina Viggiano rechazó que no exista la oposición en México, y acusó a los medios de comunicación de ocultar muchas cosas que pasan en el país y de pretender invisibilizar a los opositores al gobierno.

"Lo que hay son medios de comunicación vendidos que ya están al servicio del Estado y que ya no tenemos libertad de decir nada, que no publican muchas cosas. (...) Hay un control, como nunca. Eso es lo que sí hay. Nada de que no hay oposición, aquí estamos, hemos sido firmes, no hemos cambiado nuestra posición, hemos sido leales, hemos tratado de ser responsables y de estudiar mucho para poder dar la batalla", puntualizó.

Ricardo Anaya, senador del PAN, señaló que esta decisión era esperada, porque así ha sido la actitud política de la Cuarta Transformación.

"Nosotros de cualquier manera nos vamos a mantener como una posición constructiva. Nuestra fórmula es clarísima, vamos a apoyar lo que sea bueno para la gente, lo que le sirve al país, y nos vamos a oponer con firmeza, con determinación a todo aquello que consideremos que no es bueno para el país", apuntó.

El legislador de Movimiento Ciudadano Luis Donaldo Colosio pidió a la presidenta Sheinbaum que reconsidere su postura y dialogue con la oposición.

"Siempre lo ideal es un diálogo es pueda ser de manera directa, cara a cara. Sin embargo, lo mínimo que esperamos es ser escuchados y que se respete también el diálogo con la oposición lo suficiente, como para que se le dé a la oposición su lugar. (...) Que reconsidere, siempre los encuentros cara a cara son muchos más respetuosos, se tienen a malinterpretar menos y, sobre todo, tienden a ser más constructivos y propositivos".

El expriista Alejandro Murat, hoy senador de Morena, defendió la postura de Claudia Sheinbaum, pues dijo que la oposición debe seguir los canales institucionales que marcó la presidenta.

"La Secretaría de Gobernación es la instancia natural en el gobierno para poder construir los consensos y ampliar las relaciones, y me parece que eso es lo que hoy dejó muy claro la señora presidenta, a la cual respaldamos, por supuesto, en su gobierno. (...) Es natural que la Secretaría de Gobernación en el día a día tenga el diálogo que se necesita, y por supuesto que ahí se irán construyendo los consensos y en el Poder Legislativo".

El legislador por Oaxaca pidió a la oposición contribuir con el nuevo gobierno para generarle todas las condiciones, a fin de que cumpla sus objetivos y no generarle trabas ni obstáculos.