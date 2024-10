Usan morenistas sentencia de García Luna para atacar a FCH

La sentencia de más de 38 años de prisión en contra de Genaro García Luna en una Corte de Estados Unidos generó opiniones encontradas entre legisladores de la mayoría y de la Oposición en la Cámara de Diputados.

El morenista Leonel Godoy consideró que la sentencia no deja ninguna duda de los vínculos que tuvo el Gobierno de Felipe Calderón con el crimen organizado, fundamentalmente con el Cártel de Sinaloa.

Godoy, ex Gobernador de Michoacán, recordó que el "granadazo" del 15 de septiembre de 2008 en Morelia fue un hecho que le tocó investigar al ex Secretario de Seguridad, pero lejos de eso, le imputaron el delito a tres personas que fueron liberadas tras demostrarse que fueron torturadas.

"Nos sentimos muy agraviados que haya sido Secretario de Seguridad Pública de nuestro País alguien que tenía nexos, que ahora ya no queda ninguna duda de sus nexos con el crimen organizado", indicó.

El legislador consideró que ahora el que debería estar preocupado es el ex Presidente Felipe Calderón.

El coordinador del PRI, Rubén Moreira, dijo que no tendría por qué cuestionar la sentencia de la Corte estadounidense; no obstante, se dijo preocupado de que la mayoría use el caso para distraer la atención sobre la inseguridad que vive México.

"Eso (38 años) es lo que para la justicia norteamericana es lo correcto y no tendría por qué cuestionarlo. Más bien, lo que nos preocupa es que aquí no trabajamos en contra de la delincuencia organizada, que no tengamos un plan de seguridad que esté funcionando, que esta nota sea utilizada por el Gobierno, en su mayoría, para tratar de distraer de lo que está sucediendo", advirtió.

El legislador afirmó que en México hay una enorme crisis de intranquilidad y como ejemplo, dijo, en Jalisco están quemando supermercados, mientras que Tabasco está envuelto en llamas.

Señaló que lo sucedido con García Luna no exime a las autoridades mexicanas de combatir el crimen.

"No exime a nadie acá de combatir el crimen, tienen que explicarnos, por ejemplo, el programa este de seguridad, tienen que venirlo explicar acá y que nos digan, eso que están poniendo de qué diagnóstico salió, porque es un programa sin diagnóstico y yo hago votos porque la gente se dé cuenta de que Morena va a tratar de hacer un espectáculo de esto que pasó con el señor García Luna para distraernos de la atención de la tragedia de lo que está pasando acá", reiteró.

El panista Federico Döring dijo que la sentencia en contra de García Luna en Estados Unidos es una bofetada para las víctimas "de esos delincuentes".

"Es una bofetada para todos quienes han sido víctimas de esos delincuentes que la justicia llegue en otro país, porque tú tienes aquí a inútiles como Rubén Rocha de florero, viendo cómo se matan más de 190 personas sin intervenir, cuando tienes a Generales que te dicen que su misión es ser una maceta, que contempla cómo se matan entre sí, cuando tienes a una Gobernadora que no acude al velorio del Alcalde de Chilpancingo", manifestó.

Cuestionado sobre Felipe Calderón, señaló que, en todo caso, ahora tiene muchos elementos para lamentar haber depositado su confianza en García Luna.

"Si a Felipe Calderón se le quiere culpar de cualquier cosa, es lo mismo que tendría que responder López Obrador por el último centavo de Segalmex o por las muertes en su sexenio por toda la narcopolítica", sostuvo.

En su turno, el petista Ricardo Mejía Berdeja se dijo satisfecho por la sentencia dictada este miércoles porque "refleja la descomposición en el Gobierno de Calderón".

El ex Subsecretario de Seguridad consideró que el ex Mandatario federal tendrá mucho qué decir porque no es creíble que no tuviera conocimiento de lo que estaba haciendo su Secretario de Seguridad.

"Debe ser investigado Felipe Calderón", advirtió.

Afirmó que el ex funcionario federal tiene procesos pendientes en México, los cuales, dijo, son adicionales a los que enfrentó en Estados Unidos.

Cuestionado sobre que Omar García Harfuch también tendría que ser investigado, dijo que no, porque era un mando "muy inferior" en esa época y su trabajo ha quedado acreditado como Secretario de Seguridad capitalino.