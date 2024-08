Afirma AMLO que en campaña se reservó

Pese a las múltiples sanciones que recibió del INE por su intervención en el proceso electoral, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que durante la campaña se reservó sus palabras, aunque le molestaba mucho la hipocresía de sus adversarios.

"Cuando se estaba en campaña yo tenía que reservarme mis palabras por respeto al proceso electoral, pero me molestaba mucho la hipocresía (...) de nuestros adversarios, del bloque conservador, porque para quedar bien decían: 'Van a continuar los programas de Bienestar, lo firmo hasta con sangre', pensando que de esa manera la gente iba a caer en la trampa y que iban a volver a engañar al pueblo", dijo durante la presentación de proyectos de infraestructura para Nayarit.

López Obrador además hizo alusión a Marko Cortés, líder del PAN, y aseguró que hace poco, después de la elección, éste se sinceró y dijo que fue un error decir que mantendrían los programas de Bienestar.

"Hace poco, después de la elección, se sinceró, el presidente de uno de los partidos del bloque conservador y dijo: 'Es que cometimos el error de decir que íbamos a mantener, que iban a continuar los programas de Bienestar. Y eso estuvo mal, porque nosotros no creemos en eso", comentó

"Quiere decir que si hubiesen llegado ellos a la Presidencia, estarían ya pensando cómo cancelar todos los programas de Bienestar".

Según el Mandatario, quien hizo su novena gira en compañía de la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, una de las obras más importantes en Nayarit será el tren de pasajeros.

"Ya me está retando (Sheinbaum). Dice que nosotros hicimos mil 500 kilómetros y ella va a hacer tres mil kilómetros. Nos va a cepillar", expresó. Urge a empresa concluir proyectos López Obrador urgió a los representantes de la empresa Mota-Engil a que antes de que concluya su mandato estén concluidos los segmentos de autopistas comprometidos en Nayarit.

"Vamos a regresar (a Nayarit) porque aquí están los responsables de la empresa Mota-Engil y tengo firmado con ellos un compromiso y quiero que se haga público vamos a regresar porque antes de que yo terminé, 29, 30 de septiembre vamos a estar inaugurando el tramo Tepic-Compostela. Y el libramiento hasta Vallarta. ¡Llueva, truene o relampaguee!", dijo.

El Presidente comentó que se inaugurará la base naval de Boca de Chila y que también estará en Islas Marías, antes de terminar su gestión. 'Vamos por el plan C' En su oportunidad, Sheinbaum aseguró que a partir del 1 de octubre irá por el llamado "Plan C", porque ese fue el mandato popular.

"Hay que decir que hubo un mandato popular que dijo vamos por el plan C. Un plan que tiene que ver con el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos en nuestro país. Que tiene que ver con garantizar todos los programas de bienestar. Que tiene que ver con más justicia. Que tiene que ver con el bienestar del pueblo de México y seguir recuperando los derechos del pueblo. El derecho a la educación también. El derecho a la educación, a la salud, a la vivienda y todo eso vamos a seguir desarrollando a partir del primero de octubre", manifestó.

La morenista también afirmó que seguirá gobernando con el legado que deja el Presidente López Obrador.

"No va a cambiar la máxima de por el bien de todos primero los pobres. No va a regresar la corrupción, no van a regresar los privilegios y vamos a seguir gobernando con el pueblo para el pueblo y por el pueblo de México", aseveró.